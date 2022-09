Isola dei Famosi, ex naufrago finisce in galera: l’indagine che l’ha incastrato

Uno degli ex naufraghi dell’Isola dei Famosi è finito in galera: l’ultima ora ha dell’incredibile per il concorrente finito in manette

Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, eppure da ex naufrago è finito ad essere un detenuto. La notizia dell’ultima ora vede protagonista uno dei concorrenti che negli anni è passato per le sponde dell’Honduras.

Era il 2018 quando Franco Terlizzi è stato uno dei protagonisti dell’Isola dei Famosi all’epoca condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5. Quell’anno i 20 naufraghi sono stati chiamati sulle sponde dell’Honduras a rimanerci per 85 giorni, ma il pugile decise di ritirarsi circa due settimane prima. Tutto sommato, un lungo percorso all’interno del reality show che gli ha concesso di farsi conoscere al pubblico di Mediaset che, infatti, lo ricorda con particolare affetto.

Tuttavia, secondo una notizia dell’ultima ora, sembrerebbe essere finito in manette. A lanciare l’indiscrezione è ThePipolTv che svela che Franco Terlizzi si è trovato al centro di uno spiacevole evento per cui è stato arrestato.

Isola dei Famosi, Franco Terlizzi è stato arrestato: i dettagli

Stando a quanto raccolto da ThePipolTv e pubblicato sul loro account Instagram, sembrerebbe che Franco Terlizzi è tra i 13 destinatari del provvedimento di fermo nell’ambito di una indagine sulla ‘Ndrangheta coordinata dalla DDA milanese e condotta dai Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano e Pavia, con il supporto del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata di Roma. L’accusa, in particolare, sarebbe quella di essere uno dei prestanome di Davide Flachi, il figlio di

Pepè, boss della Comasina morto a gennaio.

Il popolo del web è immediatamente insorto dividendosi tra coloro che ne sono rimasti stupiti e coloro che si aspettavano di vederlo coinvolto in qualche malaffare. Attualmente la notizia non trova smentita, ancor meno dal diretto interessato che ha pubblicato la sua ultima storia su Instagram 22 ore fa. Il fatto che lui sia molto social e che fin qui non abbia fatto nulla per smentire la notizia, fa pensare che l’indiscrezione sia molto più che tale. Lo stupore è indubbiamente tanto, soprattutto al pensiero di averlo visto soltanto pochi anni fa protagonista all’Isola dei Famosi.