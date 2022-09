L’Isola dei Famosi, racconto shock dell’ex naufraga: “Estorsione dalla polizia”

L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha fatto un racconto shock insieme al fidanzato dopo il ritorno dalla Tailandia: avrebbe subito un’estorsione dalla polizia locale. Ecco l’incredibile racconto e come si è risolta la situazione.

L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi ha emozionato il pubblico durante la sua partecipazione all’ultima stagione de La pupa e il secchione show. Il fidanzato Luigi Mario Favoloso le ha fatto una sorpresa presentandosi in studio. L’ex di Nina Moric le ha anche chiesto di sposarla davanti a tutti, facendola commuovere.

Per il momento non si conosce ancora la data del matrimonio fra Elena Morali e Luigi Mario Favoloso. I due continuano a condurre “la vita che si sono scelti”. Sono diventati degli influencer, soprattutto su Instagram, dove sponsorizzano alberghi e servizi per turisti. In questo modo, possono realizzare il loro sogno di vivere viaggiando per il mondo.

La disavvantura dell’ex naufraga de L’Isola dei Famosi con la polizia in Taliandia: racconto incredibile

L’ultimo viaggio in Tailandia di Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali sembrava procedere come previsto, con foto mozziafiato. Non appena tornati in Italia, però, è venuta a galla un’incredibile verità. La coppia avrebbe avuto una brutta disavventura quando la polizia li ha fermati per quelli che sembravano dei normali controlli per i conducenti di motorini.

Elena Morali ha spiegato che loro erano perfettamente in regola ed indossavano anche il casco, a differenza dei locali che viaggiavano anche in quattro sui motorini. La polizia locale, però, sembrava in particolar modo interessata a controllare i turisti. Hanno subito chiesto se avessero sigarette elettroniche, ma la Morali e Favoloso hanno smentito.

La polizia minaccia l’arresto: porta via Elena, nonostante Favoloso abbia spiegato di essere lui il proprietario del pacchetto di IQOS

La situazione si è improvvisamente evoluta nel peggiore dei modi quando la polizia tailandese ha visto un pacchetto di IQOS nella borsa di Elena Morali. Hanno iniziato a sostenere che le sigarette elettroniche erano illegali nel paese: questo è corretto, ma non ha nulla a che fare con l’IQOS, un dispositivo a tabacco riscaldato non bruciato.

La polizia ha iniziato a dire che avrebbe arrestato Elena Morali, nonostante Favoloso avesse sostenuto che il pacchetto di IQOS fosse suo. Hanno perquisito l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi e l’hanno allontanata dal fidanzato. A questo punto hanno iniziato a chiedere dei soldi a Favoloso per il rilascio della ragazza.

Il racconto incredibile: ci sarebbe stato un tentativo di estorsione

Inizialmente la polizia avrebbe chiesto come “cauzione” l’equivalente di 1.500 euro, ma in questo caso l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi sarebbe potuta essere rilasciata solo la mattina successiva. Per poter lasciare il comando di polizia subito, Favoloso avrebbe invece dovuto pagare poco più del doppio, ovvero 3.000 euro.

L’ex di Nina Moric si sarebbe dunque recato a prelevare, ma a quanto pare la sua carta gli avrebbe fatto ritirare poco più di 800 euro, molto meno di quanto richiesto dai poliziotti. Secondo il racconto di Favoloso, però, questa somma è bastata per il rilascio di Elena. La coppia ha dunque il dubbio che lei sia stata solo trattenuta per poter fare un’estorsione. Sembrerebbe infatti che la Morali non sia mai stata davvero arrestata.

Ecco alcune immagini della proposta di matrimonio di Luigi Mario Favoloso a Elena Morali a La pupa e il secchione show: