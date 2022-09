Ilary Blasi “magra, provata e tesa”: la confessione fa tremare i fan. Arriva una testimonianza importante sulla separazione da Totti

Loro malgrado, è stato l’argomento caldi per buona parte dell’estate e continuerà ad essere così nelle prossime settimane. Ecco perché nella prima puntata de La Vita in Diretta la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è stata uno degli argomenti di discussione, con punti di vista particolari.

Come quello di Adriana Volpe, nuova opinionista del programma di Rai 1 che ha messo l’accento su un aspetto della vita privata di Ilary, perché anche lei ha affrontato una separazione: “L’ho vista molto magra, provata e tesa, anche quando lavorava. In fondo credo che non vogliano far trapelare agli altri quella che è una situazione complessa, più di quanto sembra”.

Secondo Adriana inoltre sarà difficile per Ilary spostarsi a Milano, perché in quel caso i figli sarebbero davvero separati dal padre e i suoi avvocati saranno battaglia. Ma non è stata l’unica testimonianza importante, perché del caso ha parlato anche Francesca Fagnani che qualche mese fa a Belve, su Rai 2, aveva intervistato Ilary. Tra gli argomenti, anche la presunta separazione e gli altrettanto presunti tradimenti, che lei aveva negato. “In una coppia, la verità i coniugi la devono solo a loro stessi. Quindi riguarda loro, inutile indagare”.

Ilary Blasi “magra, provata e tesa”: intanto sarebbe tornata a vivere con Totti all’Eur, ma c’è un motivo

Intanto oggi arrivano nuove clamorose indiscrezioni sulla vita della coppia, perché Ilary Blasi e Francesco Totti sarebbero tornati a vivere insieme nella villa all’Eur. Nessuna tregua o riavvicinamento, semplicemente una soluzione di comodo in attesa di capire che cosa ne sarà della casa e delle altre proprietà.

La villa è decisamente spaziosa e quindi possono gestirsela al meglio, anche per stare entrambi vicini ai figli. In ogni caso ci stiamo avvicinando ai primi incontri e confronti diretti con i rispettivi avvocati, passaggio cruciale per capire se ci sono i margini di una separazione consensuale e quali paletti saranno messi.

Da una parte Antonio Conte (solo omonimo e del famoso allenatore) e Annamaria Bernardini de Pace che rappresenteranno l’ex calciatore. Dall’altra il legale di Ilary, Alessandro Simeone. E in mezzo, loro due con molte cose da chiarire, compresa l’eventuale prima intervista della Blasi in tv.