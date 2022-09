Il Paradiso delle Signore 7, fan preoccupati: slittano le nuove puntate

Novità in vista per Il Paradiso delle Signore, che a breve ripartirà con la nuova stagione e le tanto attese nuove trame della fiction

Grande attesa da parte di moltissimi telespettatori italiani per la ripartenza di una delle fiction più amate degli ultimi tempi. Il Paradiso delle Signore è pronto finalmente a mostrare le sue nuove puntate.

Lunedì prossimo 12 settembre comincerà ufficialmente la settima stagione de Il Paradiso delle Signore. Un appuntamento imperdibile per molti, che nel pomeriggio di Rai Uno non si perdono mai una puntata, ritrovabile comunque anche su Rai Play on demand.

Ci si aspettano nuovi colpi di scena, trame sentimentali, intrighi e ritorni di fiamma nella settima stagione della soap opera, ambientata nel mondo della moda e del commercio vestiario nella Milano degli anni ’60.

Cambia l’orario de Il Paradiso delle Signore: ecco la nuova programmazione da lunedì 12 settembre

Il Paradiso delle Signore 7 però slitterà. Questa è l’ultima comunicazione arrivata dalla Rai, che ha svelato un cambio a sorpresa nel palinsesto della prima rete a partire da lunedì prossimo.

I fan, preoccupati di dover attendere ulteriormente prima di scoprire le nuove puntate, possono però tirare un sospiro di sollievo. Il Paradiso delle Signore non si sposterà di giorni o di date, bensì soltanto di orario per qualche minuto.

Infatti Rai Uno ha deciso di inserire subito dopo pranzo, a seguire dall’edizione del TG1 delle 13:30, un approfondimento del telegiornale sull’economia, che farà slittare di qualche minuto tutti i programmi a seguire.

Di conseguenza da lunedì 12 settembre, il contenitore e talk show Oggi è un altro giorno di Serena Bortone non inizierà alle ore 14 in punto, bensì un pochino più tardi rispetto all’attuale orario di programmazione. E così anche il Paradiso delle Signore 7 slitterà: non incomincerà più alle 15:55, bensì la puntata quotidiana andrà in onda non prima delle ore 16:00.

Per il resto c’è grande attesa per le novità sulle trame e gli intrecci del Paradiso delle Signore. La soap opera di Rai Uno ha già avuto alcuni spolier o anticipazioni su ciò che accadrà nelle prime puntate della settima serie.

Protagonista principale potrebbe essere la pericolosa contessa Adelaide, che pretenderà vendetta sul commendatore Umberto Guarnieri, il quale ha lasciato la suddetta per iniziare una storia sentimentale con la più giovane Flora Ravasi.