Ida Platano è stanca: lascia Uomini e Donne? L’indizio svela tutto

La notizia che potrebbe cambiare tutto sul trono over di Uomini e Donne: Ida Platano starebbe pensando seriamente di lasciare

Uomini e Donne, con la nuova edizione del dating show di Canale 5, ripartirà ufficialmente nel pomeriggio di lunedì 19 settembre. Ma la scorsa settimana sono già iniziate le registrazioni del programma.

Maria De Filippi ha riaperto le porte del suo salotto su Mediaset, invitando vecchi e nuovi tronisti (e corteggiatori) a prendere parte al programma. Grazie alle registrazioni, si cominciano a scoprire i primi intrighi sentimentali per la nuova stagione di Uomini e Donne.

Doppia conferma per il Trono Over: sono presenti alle prime puntate del programma sia Ida Platano che il suo ex cavaliere Riccardo Guarnieri. I due hanno fatto sempre discutere e chiacchierare, per una storia d’amore sbocciata, poi interrotta e di nuovo accennata lo scorso anno.

Ida Platano rimproverata da Maria De Filippi: lascerà Uomini e Donne?

Le indiscrezioni e le anticipazioni riguardo Ida e Riccardo sono già molto gustose. Pare che i due abbiano iniziato la nuova stagione di Uomini e Donne con un certo interesse per altre persone, rispettivamente.

Ida Platano potrebbe essersi lasciata andare ad un bacio appassionato con Alessandro Vicinanza, altra ex frequentazione della parrucchiera bresciana. Un ritorno di fiamma per Ida che si sarebbe avvicinata al ragazzo nativo di Salerno.

Nel frattempo Riccardo Guarnieri sarebbe tentato di passare al Trono Classico per corteggiare la nuova tronista Federica Aversano, ma non potrà tenere il piede in due staffe e decidere dunque se restare tra gli Over o gettarsi nella nuova avventura.

Nuove e vere liaison oppure strategie per colpire il rispettivo ex partner? Ancora non è chiaro, ma Maria De Filippi avrebbe già rimproverato Ida e Riccardo, chiedendogli di essere sinceri e non comportarsi come ragazzini di 15 anni, senza dunque giocare con altre persone per far ingelosire l’altro.

Chissà se questo rimbrotto, aggiunto ai dubbi sentimentali, possa allontanare definitivamente Ida Platano da Uomini e Donne. Non è infatti escluso che la donna possa lasciare il programma per togliersi dubbi e tentazioni dalla testa.

Nel frattempo Ida sogna di incontrare il suo ‘crush’ internazionale, ovvero l’attore Leonardo Di Caprio. Nella sua ultima story su Instagram ha imitato la celebre scena di Titanic tra Jack e Rose invitando Di Caprio a raggiungerla. Un sogno ad occhi aperti, ma ora Ida dovrà prendere decisioni concrete.