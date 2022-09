GF Vip 7, decisione a sorpresa: concorrenti subito fuori dalla Casa!

La scelta è ormai presa: la produzione del GF Vip 7 darà la possibilità ai nuovi concorrenti di uscire immediatamente dal reality

Il 19 settembre è ormai dietro l’angolo. In quella data comincerà la settima edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di punta di Canale 5 che fa sempre chiacchierare e discutere il pubblico italiano.

In questi giorni verranno ufficialmente svelati i concorrenti, coloro che completeranno il cast dei partecipanti al GF Vip 7. Intanto Alfonso Signorini e la sua produzione stanno risolvendo un cruccio davvero importante.

Il conduttore e la sua squadra sono stati alle prese con un dilemma. Il GF Vip 7 partirà tra due lunedì, ma già domenica 25 settembre sono in programma le elezioni politiche in tutta Italia, che comportano il diritto ed il dovere di andare alle urne per tutti gli aventi diritto.

Risolto il problema delle elezioni: la scelta di Signorini per il GF Vip 7

Il problema per i partecipanti al GF Vip 7 non comporta soltanto l’uscita dalla casa. Ma il regolamento prevede che chiunque sia pronto ad entrare nel reality show dovrà affrontare 5 giorni di quarantena cautelativa per evitare contagi e focolai da Covid.

Come riuscire a collimare l’esigenza del voto con il programma di Canale 5? Pare che la scelta sia ormai stata fatta: chiunque, tra i concorrenti del GF Vip 7, voglia recarsi a votare domenica 25 settembre potrà farlo liberamente. Dunque via libera per una momentanea uscita dalla Casa di Mediaset.

Tutti liberi di andare a votare giustamente, ma ad una condizione. Chi uscirà dalla casa del GF Vip dovrà poi saltare forzatamente una puntata, quella del 26 settembre successivo. Il motivo? Proprio i 5 giorni obbligatori di quarantena per prevenire contagi ed infezioni al Covid.

Un compromesso che sembra essere stato dunque accettato dai concorrenti del GF Vip 7 e dalla produzione, che così permetterà agli aventi diritto di esprimere la propria preferenza politica senza rinunciare all’opportunità del reality di Alfonso Signorini.

Ma chi prenderà parte al GF Vip? Per ora soltanto due sono i nomi ufficializzati dalla rete: il costumista Giovanni Ciacci e la cantante Wilma Goich. Per il resto si attendono altri comunicati in questi giorni.