Eleonora Daniele terrorizzata in diretta: “Ho avuto davvero paura”

Disavventura in televisione per Eleonora Daniele, la conduttrice televisiva della Rai che ormai ha una certa esperienza professionale

Lunedì in Rai ripartirà il programma di approfondimento e di story-telling intitolato Storie Italiane. A condurlo sarà confermata Eleonora Daniele, nota presentatrice e volto televisivo ormai da molto tempo.

L’ex concorrente del Grande Fratello celebra infatti i 20 anni di televisione, rappresentando una delle prime ragazze uscite dal noto reality show ad avere un ottimo percorso professionale su piccolo schermo.

Eleonora Daniele è pronta a ripartire con questa nuova edizione del suo programma TV. Ma ripensando al suo passato, ha svelato un momento davvero terrificante nelle vesti di conduttrice, che risale a qualche tempo fa.

Eleonora Daniele e il caos in diretta: “Ho avuto paura per l’incolumità degli inviati”

Essendo un programma di inchiesta e di racconti reali e quotidiani, Storie Italiane propone spesso delle vicende molto delicate ed a tratti pericolose, come raccontato dalla stessa Eleonora Daniele.

In particolare la Daniele, intervistata da Di Piu TV, ha ricordato un servizio svolto in un quartiere periferico di Roma, per testimoniare alcuni traffici illegali che sembravano aver stravolto quella zona, non proprio ben frequentata. Gli inviati, sia la giornalista che i cameramen, sono stati infatti aggrediti.

“Se penso ai momenti difficili vissuti in televisione, mi viene in mente quell’episodio. Abbiamo perso il segnale con la giornalista e il cameraman per un quarto d’ora e ho avuto paura per la loro incolumità”.

Un momento davvero terribile, sia per chi conduceva in studio, ovvero Eleonora Daniele stessa, sia per i diretti interessati che fortunatamente non hanno subito grossi danni se non uno spavento davvero enorme.

Ma fare il giornalista, in particolare sul campo, è sicuramente un compito a volte pericoloso e per il quale serve coraggio. Storie Italiane proseguirà su questa falsa riga, come ammesso dalla conduttrice: “Sono legatissima a questa trasmissione. Ovviamente in futuro mi auguro di percorrere anche nuove strade e condurre altro, ma questo programma è cresciuto con me”.

Eleonora Daniele, padovana classe 1976, prima di sbarcare in TV ha recitato come attrice in qualche film italiano ed in diverse mini-serie. Poi il salto di qualità arrivato con Unomattina nel 2004.