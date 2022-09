Barbara D’Urso, le vacanze hanno fatto male: la conferma è arrivata adesso. La regina del pomeriggio ha ripreso la scena senza volare

Settembre segna da sempre un cambio di passo importante nei programmi della tv italiana, anche quella generalista. Sui passa dalle molte repliche estive alla ripresa dei programmi classici e anche Canale 5 non ha fatto eccezione. Barbara D’Urso è tornata ad occupare parte della programmazione con Pomeriggio Cinque: ma come è andata?

Lo abbiamo saputo adesso, con i dati ufficiali degli ascolti tv che sono appena arrivati. Il traino per lei è stato buono perché su Canale 5 Beautiful è stato visto da 2.393.000 spettatori con il 19.8% di share e Una Vita da 2.110.000 spettatori con il 19.3%. Poi la maxi puntata di Un Altro Domani con 1.801.000 spettatori con il 20.84% e Terra Amara con 1.768.000 spettatori pari al 22.75% di share.

Quindi è toccato a Pomeriggio Cinque: nella prima parte 1.397.000 spettatori con il 18.71% e in quella centrale 1.318.000 spettatori con il 17% prima de I Saluti con 1.217.000 e il 14.14%. Su Rai 1 invece Oggi è un Altro Giorno ha ottenuto 1.348.000 spettatori (il 13.72%). La replica della sesta stagione per Il Paradiso delle Signore ha centrato 1.040.000 spettatori con il 13.2% e La Vita in Diretta al suo ritorno ha messo insieme 1.316.000 spettatori (17.12%) nella presentazione in onda e 1.548.000 spettatori pari al 19.59% nella parte centrale.

Barbara D’Urso, le vacanze hanno fatto male: nuove mazzate per Mediaset

In generale è stata una buona giornata per la Rai. Nella prima serata di lunedì 5 settembre 2022 su Rai 1 il film Metti la nonna in freezer ha preso 1.942.000 spettatori pari al 12.81%. Su Canale 5 invece la prima puntata della miniserie francese Solo uno Sguardo ha totalizzato 1.333.000 spettatori pari al 10.61% di share mentre su Rai 3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.145.000 spettatori pari ad uno share del 7.2%. Infine su Rete 4 Quarta Repubblica 940.000 spettatori con il 7.7% di share.

Nel Preserale su Rai 1 Reazione a Catena ha totalizzato 3.707.000 spettatori (28.55%) mentre su Canale 5 Caduta Libera è piaciuto a 2.255.000 spettatori (18.14%). E nell’Access Prime Time su Rai 1 Techetechetè ha messo insieme 3.169.000 spettatori con il 17.27%. Su Canale 5 Paperissima Sprint una media di 2.666.000 spettatori con uno share del 14.5% e su La7 la prima puntata di Otto e Mezzo ha coinvolto 1.232.000 spettatori (6.62%).