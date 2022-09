Alberto Matano-Serena Bortone, cambia tutto: decisione definitiva della Rai. I due presentatori alle prese con l’improvvisa scelta

Da lunedì 12 settembre cambia il palinsesto pomeridiano di Rai1, con l’anticipazione del TG Economia. A farne le spese sarà proprio “Oggi è un altro giorno” della Bertone. Cambio anche per “La vita in diretta”.

Piccoli cambiamenti in vista per il palinsesto di Rai1. Come tutti sanno anche minimi spostamenti nell’orario della messa in onda dei programmi può creare un forte impatto a livello televisivo. La scelta della collocazione dei format è uno degli aspetti più importanti per i dirigenti del piccolo schermo. Ci sono dietro logiche di mercato, introiti pubblicitari e ovviamente i numeri dell’ascolto. Da lunedì 12 settembre, la rete ammiraglia della tv di stato vivrà una modifica, in realtà un ritorno al passato, con ripercussioni su due programmi di punta. Come riportato da Davide Maggio, la prossima settimana il TG1 Economia, da anni collocato a metà pomeriggio, tornerà alle 14.00. Questo vorrà dire rivederlo dove era stato per lungo tempo, ovvero al termine del TG1 delle 13.30. A cascata lo slittamento porterà il format condotto da Serena Bortone, “Oggi è un altro giorno” a partire alle 14.05. Non saranno di certo i 5 minuti a creare scompensi, quanto la mancanza del traino del telegiornale che aveva fatto molto comodo alla conduttrice lo scorso anno.

Alberto Matano-Serena Bortone, cambia il palinsesto di Rai1: il nuovo schema dal 12 settembre

Questo cambiamento del palinsesto, a cascata, coinvolgerà anche Alberto Matano e il suo staff de “La vita in diretta”. Per il conduttore, però, l’effetto potrebbe essere positivo, visto che potrà godere del flusso proveniente da “Il paradiso delle signore”, che terminerà prima del TG1 delle 16.50 e non sarà seguito al TG1 Economia. Non sarà un vero e proprio traino, perchè per l’appunto tra lo show di Matano e la serie tv c’è proprio il telegiornale, ma “Il paradiso delle signore” comunque terminerà non molto prima dell’orario di inizio de “La vita in diretta”.

Volendo ricostruire quindi il palinsesto pomeridiano di Rai1 da lunedì 12 settembre, avremo il seguente schema: