“Vecchio lupo”, Stefano De Martino scosso dal terribile lutto: il messaggio dell’ex ballerino di Amici. Un duro colpo anche per lui

La morte del padre di Emma Marrone ha colpito molto anche il suo ex fidanzato. I due hanno condiviso una famosa storia d’amore ai tempi del talent di Mediaset.

Un terribile lutto ha scosso la vita di Emma Marrone. La cantante toscana ha dovuto fare i conti in queste ore con la scomparsa dell’amato padre. Il signor Rosario Marrone è venuto a mancare a 66 anni. Le cause che hanno portato al decesso non sono state chiarite, ma il fatto è avvenuto in maniera improvvisa. La notizia ha fatto immediatamente il giro del web, con la stessa cantante che ha confermato il tutto sui propri profili social. Una fotografia del padre con la quale ha voluto testimoniare tutto l’amore che la legava alla persona che le ha conferito l’amore per la musica.

La didascalia è stata davvero commovente: “Fai buon viaggio papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”. L’immagine ad accompagnare la frase è quella di Rosario sul palco mentre suona la chitarra. I messaggi di amici e fan non sono davvero mancati, testimoniando la vicinanza di tutti ad Emma in questo difficilissimo momento.

E’ morto il padre di Emma Marrone: il ricordo di Stefano De Martino è davvero molto toccante

Proprio il padre aveva passato ad Emma la passione per la musica e per il canto. L’aveva infatti inserita all’età di nove anni già in due gruppi, i Karadreon e gli H2O, dove svolgeva il ruolo di chitarrista. Un battesimo di fuoco che aveva mostrato il talento della bambina, poi in grado di mantenere assolutamente le attese. Tra i molti personaggi famosi che hanno voluto spendere un messaggio di cordoglio per la Marrone ci sono Paola Turci, Andrea Delogu, Francesca Michielin, Rudy Zerbi, Aiello, Salvo Sottile, Chiara Ferragni, Syria e Luciana Littizzetto. Quello che ha in particolar modo colpito i fan è il pensiero che le ha rivolto Stefano De Martino. Il suo ex grande amore, aveva conosciuto Rosario ai tempi della loro frequentazione. I due, anche dopo la fine della storia con la cantante, avevano mantenuto un ottimo rapporto e c’era stima reciproca.

La sua frase recita: “Vecchio lupo”, il tutto accompagnato da un cuore spezzato. Una dedica che tiene bene a mente il legame strettissimo che la 38enne di Firenze aveva con il genitore e il suo delicatissimo momento attuale.

Il padre era rimasto vicinissimo ad Emma anche durante i terribili momenti del tumore all’utero. La battaglia era stata superata anche grazie a questi affetti. Un ricordo che rimarrà per sempre.