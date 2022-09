“Ne soffre ancora”, Giulia De Lellis si mette a nudo: nessuno se lo aspettava

Parole serie ed importanti quelle rilasciate dall’influencer Giulia De Lellis, ex volto di Uomini e Donne oggi seguitissima sui social

Oggi è una influencer di assoluto successo, con la bellezza di 5,3 milioni di follower su Instagram. Ma la vita di Giulia De Lellis non è sempre stata tutta rose e fiori, come ammesso dalla stessa giovane.

L’ex partecipante a Uomini e Donne infatti ha sofferto dopo l’addio all’amato Andrea Damante, conosciuto proprio durante il dating show di Maria De Filippi. Ma fortunatamente si è tuffata nell’affetto di Carlo Beretta, col quale si dice felicemente fidanzata.

Ma a volte l’amore non può sistemare tutto. Giulia De Lellis ha sorpreso tutti i suoi fan e follower pubblicamente, parlando di un serio problema che le ha reso la vita complicata negli scorsi anni.

Giulia De Lellis svela i problemi con l’ansia e gli attacchi di panico: “Tornerò presto in terapia”

Giulia si mostra sui social come una giovane donna di successo, brillante, elegante e sempre sensuale nelle sue pose. In realtà la conduttrice di Love Island ha scoperchiato il suo vaso di Pandora, parlando di seri problemi di natura psicologica.

Alla domanda di una sua follower sui social, la De Lellis non ha avuto timore a rispondere di aver avuto problemi di ansia ed attacchi di panico in passato, e soprattutto di non averli ancora risolti del tutto: “Sì, ammetto che soffro di ansia e attacchi di panico. Capita ancora, ho solo imparato a gestire anche quelli. Quando arrivano vuol dire che sono piena, che devo buttare fuori quel carico di energia. Così li accolgo, respirando profondamente. Li attraverso e poi me ne libero sentendomi meglio poco dopo. Non ho più paura.”

Una confessione coraggiosa ed a cuore aperto quella della bella Giulia De Lellis, che ammette anche di voler tornare in terapia: “Ho già fatto un periodo di psicoanalisi, che ho dovuto però interrompere. Dopo un percorso di auto analisi voglio riprendere, tornerò presto in terapia con un professionista“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Gussalli Beretta (@carlogussa)

Intanto come detto va a gonfie vele il rapporto con Carlo Beretta, erede della nota azienda di armi. Ma di matrimonio ancora non si parla: a chi ha chiesto alla De Lellis di future nozze, l’influencer ha preferito glissare, donando la patata bollente al suo compagno.