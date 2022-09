Serena Rossi svela tutto: spunta un segreto sul compagno Davide Devenuto. In pochi conoscevano questo particolare

L’attrice ha trovato l’amore sul set di Un posto al sole, oltre alla popolarità nel mondo del cinema e delle fiction. Proprio con l’uomo della sua vita ha appena concluso una bella vacanza in America.

E’ stata una lunga estate on the road per Serena Rossi e Davide Devenuto. I due attori stanno insieme dal 2008, quando condivisero l’esperienza sul set di Un posto al sole. La soap opera ambientata sul Golfo di Napoli ha donato alla Rossi la notorietà a livello cinematografico e televisivo. In queste settimane la coppia si è regalata un bel viaggio negli Stati Uniti, documentata anche da alcuni scatti spettacolari.

Il settimanale NuovoTV ha voluto dedicare proprio un articolo alle loro vacanze, con tanto di foto scattate nel Grand Canyon, assieme al figlioletto Diego.

All’interno del pezzo c’è anche una bella intervista a Serena, dove si tocca anche qualche tema piccante. In riferimento alle scene d’amore da girare sul set, l’attrice ha voluto sottolineare come con il compagno: “Qualche battutina ce la facciamo, ma tra noi c’è totale fiducia”.

Serena Rossi svela tutto: particolari sulla carriera e sul compagno Davide Devenuto

Poi parlando della sua passione per la recitazione la Rossi ha aggiunto: “Ho sempre avuto dentro la voglia di intrattenere e recitare, mi è sempre venuto naturale. Ricordo i filmini ai matrimoni e alle feste in cui da piccola davo sempre il benvenuto agli invitati”.

Non solo Upas nel passato comune di Serena Rossi e Davide Devenuto. I due hanno condiviso anche l’esperienza di Mina Settembre. In quella serie tv Davide ha vestito i panni di Paolo, marito dell’avvocatessa Irene (migliore amica della protagonista), interpretata da Christiane Filangieri.

Serena Rossi, che dava il volto a Gelsomina, era divisa tra l’attrazione per un ginecologo impersonato da Giuseppe Zeno e l’amore per il suo ex marito interpretato da Giorgio Pasotti. Sempre intrighi amorosi che scatenano il pubblico da casa.

Le nuove puntate della serie tv verranno trasmesse a partire dal prossimo 25 settembre, sempre su Rai1. In totale sono previste sei episodi della storia ispirata ai romanzi di Maurizio de Giovanni.