È sempre mezzogiorno, dirà addio al programma? Nuova grana per la Clerici

Il programma di Antonella Clerici rischia di perdere un protagonista assoluto: ecco la verità su cosa ha deciso l’uomo

La prossima settimana partirà la nuova stagione del programma dell’ora di pranzo che Antonella Clerici sta gestendo con grande maestria e seguito. Stiamo parlando di È sempre mezzogiorno, contenitore dedicato alla cucina casalinga.

Uno degli show maggiormente attesi da casalinghe e casalinghi di tutta Italia, anche per ricavare nuove idee nella preparazione di pranzi, cene e merende per la propria famiglia. Il problema per la Clerici però è che una presenza fissa del suo programma potrebbe salutare improvvisamente.

Infatti il braccio destro della Clerici ha appena detto sì ad un altro progetto televisivo. Lorenzo Biagiarelli, 32enne cuoco e scrittore, sarà ufficialmente uno dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle.

Biagiarelli approda a Ballando con le Stelle: la decisione sul programma con la Clerici

Biagiarelli, forse anche convinto dalla sua compagna Selvaggia Lucarelli, sarà uno dei ballerini provetti dell’edizione 2022 di Ballando. Il programma del sabato sera di Rai Uno condotto da Milly Carlucci partirà prossimamente.

Ma Lorenzo Biagiarelli riuscirà a gestire due impegni o lascerà per forza di cose il programma della Clerici? Pare che il giovane biografo sia pronto a dividersi tra le due esperienze televisive targate Rai, come da lui stesso ammesso su Instagram.

“Ho accettato la proposta di Milly Carlucci per un semplice motivo: l’unica cosa che può obbligarmi a fare movimento per dieci settimane di fila è un contratto firmato con il sangue. In ogni caso no, non lascerò mica È sempre mezzogiorno! Lì ci rivediamo da lunedì prossimo, anche perché Ballando e il mezzogiorno sono perfettamente complementari: da una parte dimagrisco, dall’altra ingrasso”.

Dunque scongiurato per Antonella Clerici l’addio del suo collaboratore fidato a una settimana dall’inizio della nuova stagione di È sempre mezzogiorno. Biagiarelli inoltre si è lanciato in una frecciatina verso Enrico Montesano, altro prossimo concorrente di Ballando con le Stelle: “Non temo la fatica anche perché, essendo io un tridosato, se anche dovessi stramazzare sulla pista ci sarebbe comunque Montesano a far luce sulle vere cause del mio decesso”.