Sanremo, l’icona della musica torna in Spagna dopo la vittoria: sarà protagonista di un talent

L’icona di Sanremo torna di nuovo in Spagna dopo la vittoria nel 2020: sarà protagonista di uno dei talent show più seguiti.

La cantante, soprattutto in questi ultimi anni, sta partecipando a numerosi eventi ed iniziative che promuovono le capacità dei più giovani. Ha spiegato che i nuovi talenti hanno bisogno di un’opportunità: “Se prima ti facevano firmare per tre dischi, adesso ti fanno firmare solo per un singolo. Solo se questo funziona, ti fanno firmare per un altro singolo“.

Ogni opportunità va dunque sfruttata per crescere e consolidare i propri talenti, e non solo per ottenere un successo passeggero. L’icona di Sanremo, Laura Pausini, iniziò la sua carriera proprio con il successo del brano La solitudine, presentato sul palco dell’Ariston. Lei, però, sente di aver avuto in qualche modo una carriera più semplice dei giovani di oggi.

Da Sanremo al talent in Spagna: il nuovo impegno

In Italia non abbiamo visto molte volte Laura Pausini dilettarsi alla conduzione. Recentemente, è stata co-conduttrice dell’Eurovision Song Contest insieme a Mika ed Alessandro Cattelan. Nei paesi dove la prima lingua è lo spagnolo, però, la cantante è molto corteggiata e famosa, ed ha già avuto diversi ruoli di primo piano in diversi talent-show.

Laura Pausini ha confessato di sentirsi a suo agio nelle esperienze televisive estere. A Fanpage ha raccontato nel 2020: “Mi sento molto rispettata in Spagna, non posso dimenticare l’affetto che mi riservano come italiana“. L’icona di Sanremo ha quindi annunciato che sarà protagonista di un talent-show nella penisola iberica.

La Pausini vincerà anche questa volta? Come seguirla

La Pausini ha già ricoperto diversi ruoli come giudice in America latina, Stati Uniti e Spagna, dove ha lavorato in programmi come X Factor,La Banda, The Voice e la versione spagnola La Voz Expaña e La Voz Mexico. La cantante, per ora, ha accumulato quattro vittorie fra La Voz Expaña, La Banda, La Voz Mexico e X Factor Expaña.

Nei prossimi giorni inizierà la sua nuova avventura televisiva in La Voz Expaña, dove rivestirà il ruolo di coach. Insieme a lei ci saranno Luis Fonsi, Antonio Rozco e Pablo Lopez. Rispetto alla scorsa stagione, la cantante italiana sostituirà Malù nello show che andrà in onda su Antena 3 a partire dal prossimo 17 settembre.

Ecco la partenza di Laura Pausini per la Spagna:

Ecco Laura Pausini che dopo diversi anni ha riproposto il suo successo Surrender: