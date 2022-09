Paura per Cecilia Rodriguez: ha rischiato grosso! Cosa è successo alla sorella di Belen

Disavventura per Cecilia Rodriguez, influencer e partecipante ad alcuni reality show televisivi, la quale ha riportato tutto sui social

Poche ore fa era sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia, assieme al suo compagno ormai inseparabile Ignazio Moser. Mentre oggi ha testimoniato un ‘incidente’ piuttosto delicato sui social.

Ci riferiamo a Cecilia Rodriguez, influencer argentina e sorella della nota Belen. La giovane e famosa modella ha pubblicato sui social ciò che le è accaduto, con un incipit piuttosto teso ed inaspettato: “Qualcuno penserà che sono morta”.

Cecilia poco tempo fa ha subito piuttosto un grave danno. Ovvero il furto di una borsa nella quale c’erano tutti i suoi documenti. Un problema vero e proprio per chiunque, soprattutto per la giovane Rodriguez che è di nazionalità straniera e vive in Italia.

Furto ai danni di Cecilia Rodriguez: la ragazza è corsa subito ai ripari

Non avere documenti, soprattutto per un cittadino straniero, è piuttosto grave. Per questo motivo Chechu, così come la chiamano in famiglia, ha lasciato immediatamente il Lido di Venezia ed è corsa nella sua Milano.

Come testimoniato sui social e su Instagram, Cecilia Rodriguez è corsa all’ambasciata argentina proprio con l’intento di rifare tutti i documenti d’identità, portando con sé la denuncia rilasciata alle forze dell’ordine dopo il furto di questi ultimi.

“Oggi è una giornata impegnativa. Non sono morta, ma come ben sapete tempo fa mi hanno rubato tutto! Quindi sto facendo i documenti, in particolare il passaporto. Mi serve assolutamente, altrimenti non potrei più viaggiare. E non mi sembra il caso, adesso che finalmente si può”.

Lo spavento per aver perso tutti i documenti più importanti per Cecilia Rodriguez è passato, ora non resta altro che la noia e la seccatura di dover affrontare tutti i passaggi burocratici per riavere carta d’identità, passaporto, patente ed altri documenti fondamentali e personali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Solo due giorni fa Chechu era stata immortalata sulla passerella di Venezia come ospite della Mostra del cinema, in compagnia del suo Ignazio. Una coppia bellissima, sbocciata all’interno del GF Vip, che però sembra affiatata ed inseparabile. Chissà che vi sia un matrimonio all’orizzonte tra la sorella di Belen Rodriguez ed il figlio del noto ciclista.