Lutto per una delle artiste più amate di Sanremo: mondo della tv in lacrime

Giornata triste per tutta la musica italiana, visto che è morta il padre di una delle artiste di Sanremo: lutto dolorosissimo per lei.

Grave lutto per tutto il mondo di Sanremo. Infatti una delle protagoniste più amate della kermesse musicale in queste ore ha perso l’amato padre. Andiamo a vedere i primi omaggi spuntati sul web.

Nelle ultime ore una tristissima notizia ha colpito una delle artiste più amate della storia di Sanremo. Stiamo parlando della scomparsa di Rosario Marrone, padre della popstar Emma. Purtroppo è tutto vero e a confermare la scomparsa dell’uomo è arrivato un comunicato del Comune di Aradeo. Una tristissima notizia che purtroppo ha trovato conferma.

Infatti sui social il Comune di Ardeo ha scritto: “È con profonda tristezza che ci stringiamo commossi alla Famiglia Marrone, alla Presidente del Consiglio Clarissa Quido per l’improvvisa perdita del caro Rosario”. Inoltre il Comune ha ricordato l’uomo per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e Presidente del Consiglio nel nostro Comune. Infine il comunicato ha descritto Rosario come un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto. A firmare il post scritto sui social ci ha pensato il sindaco Giovanni Mauro e tutta l’amministrazione.

Lutto Sanremo, lutto per Emma Marrone: scomparso il padre Rosario

Emam Marrone era legatissima a suo padre ed era proprio lui che le aveva trasmesso la passione per la musica e l’aveva spinta ad intraprendere questa carriera. La cantante in più occasioni ha portato il padre sul palco e si è esibita insieme a lui. Infatti nel 2018 sul palco la cantante gli fece anche una dedica commovente. In quell’occasione la cantante affermò: “Quando vedrai questa foto ti arrabbierai tantissimo perché ci tieni troppo alla tua immagine di rock star. Eravamo a Tokyo. Il nostro primo viaggio “lontano” insieme. Tu dormivi e io ti guardavo. Ti vedevo grande in un letto così piccolo e ti vedevo così piccolo in una città così grande. Sei forte papà“.

La Marrone poi concluse: “Sei il più forte de mondo. E sei il viaggio più bello della mia vita. Ti amo tanto e scusa se anche stavolta non sono a casa a soffiare le candeline insieme a te. Ma mi hai spinto a calci nel sedere tu sul primo palco. Mi hai insegnato tu a cantare davanti alle persone senza vergognarmi e come si dice a Roma “mo ce devi stà” Daje che presto dobbiamo ripartire, non so dove, non so perché, ma di sicuro con te“. Adesso quindi la cantante dovrà metabolizzare il pesantissimo lutto.