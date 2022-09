Federica Panicucci lo fa in diretta: il gesto inequivocabile per Barbara d’Urso

Per anni si è parlato di una rivalità tra Federica Panicucci e Barbara d’Urso, qual è la verità? L’ennesimo gesto lo conferma

Le due conduttrici appartengono più o meno allo stesso periodo televisivo, con qualche anno di anzianità in più per la partenopea, ma tra di loro c’è sempre stata una grande rivalità. L’ultimo gesto fa pensare.

Negli anni si è sempre parlato di una rivalità costantemente accesa tra Federica Panicucci e Barbara d’Urso che col tempo è stata alimentata anche dal web. Tuttavia, non molto tempo fa, complice Silvia Toffanin, le due hanno realizzato un’intervista insieme in cui si sono raccontate ed hanno tolto qualsiasi dissapore, astio o ostilità era presente tra di loro. Il tutto si è concluso con un affettuoso abbraccio che ha messo fine alla “guerra”.

Tra le due conduttrici Mediaset è tornato il sereno, anche perché la rete del Biscione non ama questo tipo di rumor che vede contro due dipendenti della propria azienda, pertanto pace è stata fatta. Con l’inizio di una nuova stagione televisiva, Federica Panicucci ha voluto da subito lanciare un messaggio forte e ben chiaro che riguarda proprio Barbara d’Urso.

Federica Panicucci a Barbara d’Urso: il gesto a Mattino 5

Se è vero che dopo l’intervista negli studi di Verissimo di Silvia Toffanin tra le due conduttrici è tornato il sereno, Federica Paniccucci ha voluto rafforzare il concetto. Oggi è andata in onda la prima puntata della stagione di Mattino 5: settembre è appena cominciato e la conduttrice è tornata sul piccolo schermo con la sua regolare programmazione. Al termine della puntata, tuttavia, la conduttrice ha voluto rimandare l’appuntamento ai suoi telespettatori non solo a domani, ma anche a questo pomeriggio con Barbara d’Urso.

Le due colleghe di Mediaset, per altro, quest’anno sono state unite da un simile destino: entrambe sono dovute rientrare prima dalle vacanze -esattamente come accaduto ad Alberto Matano e Serena Bortone per la Rai- per anticipare la messa in onda. La decisione della rete del Biscione deriva dalle imminenti elezioni che si terranno il 25 settembre e dai tanti argomenti da sciorinare per arrivare pronti alle votazioni.