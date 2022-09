Che imbarazzo per Francesco Oppini e Laura Freddi: è successo in diretta

Non un buon esordio per Francesco Oppini e Laura Freddi, nel loro rispettivo debutto in televisione a partire da oggi pomeriggio

Diverse trasmissioni televisive di primo piano sono ripartire proprio oggi, ovvero lunedì 5 settembre. Tra queste spicca l’appuntamento pomeridiano di Rai Uno Oggi è un altro giorno, condotto ancora da Serena Bortone.

Nella nuova squadra di opinionisti al fianco della Bortone spiccano due volti voluti fortemente dalla giornalista. Ovvero Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti ed ex concorrente del GF Vip, assieme alla showgirl Laura Freddi.

I due hanno fatto il proprio debutto oggi pomeriggio, con tanto di gag organizzata assieme alla Bortone. Sia Oppini che la Freddi hanno finto di restare soli, non sapendo dove si trovasse il resto del cast storico.

Poco dopo l’inquadratura televisiva si è spostata al pianoforte, svelando le conferme dei vari ospiti fissi di Oggi è un altro giorno: Jessica Morlacchi, Massimo Cannoletta, Romina Carrisi, Memo Remigi ed Antonio Mezzancella.

Oggi è un altro giorno, salotto ricchissimo di ospiti: Oppini e la Freddi tagliati fuori?

La gag, forse non riuscitissima, non è però il problema sorto nel debutto televisivo di Francesco Oppini e Laura Freddi. Bensì ciò riguarda lo spazio concesso ai due nuovi ospiti fissi di Oggi è un altro giorno.

Nella puntata infatti Serena Bortone si è districata fra tantissimi ospiti d’eccezione. Prima l’intervista a Paola e Vittoria Gassman, e a Ugo Pagliai, come omaggio all’indimenticato Vittorio Gassman. Spazio poi al cantante Johnson Righeira, a Maria Alberta Bifaretti, che ha parlato del dramma dei desaparecidos argentini. Infine un dibattito politico che ha visto protagonisti i deputati Giovanni Donzelli (Fratelli d’Italia) e Anna Ascani (Partito Democratico) in vista delle prossime elezioni.

Il tutto ben gestito dalla professionalità della Bortone. Ma di Oppini e della Freddi neanche una traccia. I due opinionisti avranno detto durante la puntata massimo 3-4 battute a testa, davvero poco per chi è stato scelto come membro del cast fisso di Oggi è un altro giorno.

Chissà se questo imbarazzo generale sarà stato preso male da Francesco Oppini e Laura Freddi, oppure se i due nuovi arrivati nel contenitore di Rai Uno si saranno accontentati del poco spazio concesso. Di certo tra tempi stretti e numerosi ospiti sarà difficile vederli protagonisti dei dibattiti.