Bomba a Mediaset! Amata soap opera rischia lo stop: i telespettatori non ci stanno

Mediaset è pronta a cambiare programmazione. Infatti una delle soap opera di maggior successo è a rischio stop: cosa sta succedendo.

Ci apprestiamo ad entrare nella stagione autunnale e per il mondo della televisione è tempo del palinsesto televisivo del nuovo anno. Una delle soap opere più amate rischia l’interruzione: scopriamo tutte le novità in arrivo.

Un nuovo cambio di programmazione per la Mediaset durante l’autunno 2022. Le novità riguarderanno in primis le soap opera che animano la fascia oraria del primo pomeriggio di Canale 5, tra cui ‘Una Vita‘ e ‘Terra Amara‘. Infatti l’inizio della nuova stagione televisiva autunnale prevede il ritorno in onda di tutte le trasmissioni che di solito sono presenti nel daytime e, di conseguenza, ciò comporterà delle variazioni nel palinsesto. Per quanto riguarda Una Vita infatti ci sarà la chiusura definitiva.

Questi cambiamenti partiranno dal 5 settembre quando Terra Amara si sposterà alle 16:30 dopo una puntata extra-large di Un altro domani. E’ oramai ufficiale che la soap opera turca con Zuleyha e Yilmaz, quindi, farà da traino al ritorno di Pomeriggio 5, il talk-show condotto da Barbara d’Urso che inizierà intorno alle 17:25. Le novità sulla soap opera turca, però, non finiranno qui. Infatti la serie potrebbe essere interrotta durante i mesi autunnali. Dal 19 settembre, con il ritorno di Uomini e donne e del daytime di Amici 22, la soap rischia la cancellazione dal palinsesto pomeridiano.

Mediaset, Terra Amara verso l’interruzione: cancellata Una Vita

In queste ore cambia la programmazione in casa Mediaset, che si prepara a vivere una stagione 2022/2023 ricca di sorprese. Infatti le grandi novità riguarderanno soprattutto la fascia del pomeriggio, dove si assisterà alla chiusura definitiva della storica soap opera Una Vita. Ma le novità non finiscono qui e travolgeranno anche il futuro professionale di Barbara d’Urso. Durante questa stagione la showgirl napoletana si troverà per la prima volta senza programmi in prime time.

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del 2022 interesserà in primis gli appassionati della soap opera Una Vita. Dopo diverse stagioni i successo, con ottimi riscontri dal punto di vista auditel, la soap spagnola saluterà per sempre gli spettatori italiani. Infatti le ultime puntate della soap opera verranno trasmesse da lunedì 22 agosto nella consueta fascia oraria che va dalle 14:10 alle 14:45. La chiusura è dovuta proprio al costante calo dei telespettatori.