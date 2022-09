Amici 22, grande ritorno in scena: tra gli allievi ci sarà proprio lui

Un attesissimo e sperato ritorno tra i banchi di Amici per l’edizione numero 22 del talent show: tornerà ad essere un allievo

Non è la prima volta che un allievo del talent show di Maria De Filippi torni tra i banchi di scuola, ma il suo ritorno era così atteso e desiderato da aver fatto andare in rivolta il web: c’è la conferma.

Tutti gli appassionati di Amici di Maria De Filippi ricorderanno Mattia Zenzola e quando il ballerino di latino è uscito in lacrime dalla casetta che l’ha ospitato per un lungo tempo sotto l’ala protettiva di Raimondo Todaro. L’ex allievo ha fatto di tutto pur di tenersi stretta quella felpa addosso, contro ogni critica della maestra Celentano, fin quando un infortunio non è stato fatale e Mattia ha dovuto abbandonare la scuola sotto consiglio medico.

Raimondo Todaro gli ha fatto una promessa: l’anno prossimo sarai dei nostri. Simile percorso l’ha avuto anche Andreas Muller che, grazie a Veronica Peparini e contro il parere della maestra Celentano, è tornato ed ha vinto una delle edizioni del talent show dopo essere stato costretto al ritiro per infortunio.

Amici 22, Mattia Zenzola sarà tra gli allievi del talent show

Mattia Zenzola presente alla prima puntata del pomeridiano di #Amici22 come aspirante allievo della nuova edizione. La sua partenza dovrebbe essere prevista per domani 5 settembre come dichiara una fan su Twitter, in modo tale da affrontare la quarantena. — AMICI NEWS (@amicii_news) September 4, 2022

Come annunciato dalla pagina Twitter sempre molto aggiornata su quanto accade nel mondo di Amici di Maria De Filippi, sembrerebbe che Mattia è presente alla prima puntata del pomeridiano di Amici nei panni di aspirante allievo della nuova edizione. Come fu anche per Andreas, anche il ballerino di latino dovrà prima confrontarsi con i suoi compagni aspiranti al banco prima di poterne ottenere uno: niente è scontato, ma più volte Zenzola ha mostrato di volere a tutti i costi far bene al talent show.

Stando alle indiscrezioni del web, sembrerebbe che le prime registrazioni ci sarebbero a partire da giovedì 15 settembre per partire con il daytime lunedì 19 settembre su Canale 5.