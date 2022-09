Alessia Marcuzzi incassa un durissimo colpo: salta tutto per quest’anno!

Alessia Marcuzzi riceve una brutta notizia last minute che nessuno si aspettava, proprio adesso che sembrava risalire dalle tenebre

Dopo un po’ di tempo lontana dalla TV a seguito del doloroso addio a Mediaset, la conduttrice è riuscita a risalire la china a partire dalla sua famiglia ed il tempo dedicatogli salvo poi trovare un accordo con Rai per tornare al suo lavoro.

L’addio a Mediaset di Alessia Marcuzzi ancora fa discutere: quali motivazioni possono portarti a separare dopo ben 25 anni di carriera con le stesse persone? Sicuramente la verità la sapranno le parti in gioco, ma a placare gli animi c’è stata la saggia decisione da parte della conduttrice di fermarsi ai boxe e passare del tempo con la sua famiglia, nonché rilassarsi e concedersi del tempo per sé stessa. Inoltre, la Marcuzzi ha anche dedicato molto più tempo alla sua fabbrica in cui è tornata ad essere presente in prima persona.

Appurato che la conduttrice continua a dedicarsi ai suoi affetti cari ed al suo lavoro, per i palinsesti del 2022 è tornata in auge, ma non più con Mediaset. Dopo tanti anni passati alla rete del Biscione, infatti, la Marcuzzi ha deciso di approdare alla Rai con un programma che sarebbe dovuto partire il 22 novembre, Boomerissima, ma così non sarà.

Alessia Marcuzzi non partirà nel 2022: slitta il suo ritorno in TV

Dagospia è in grado di testimoniare che Alessia Marcuzzi ha dovuto ingioiare un boccone amarissimo: la sua trasmissione Boomerissima subirà uno slittamento e arriverà alla sua prima in onda nel 2023. Sembrerebbe, dunque, che la conduttrice tornerà sul piccolo schermo nel suo ruolo originale a partire da gennaio prossimo. Le complicazioni sarebbero da additarsi a problemi di “studio e di budget” secondo quanto redatto dal magazine diretto da Roberto D’Agostino.

Troppo bello per essere vero, ma l’attesa per un programma del tutto inedito con Alessia Marcuzzi che torna tra le fila Rai aumenta soltanto e fa crescere la curiosità nei telespettatori, specialmente in quelli particolarmente affezionati alla Pinella. Ci sarà ancora da fantasticare, dunque, circa la realizzazione del nuovo programma della TV di Stato che sta creando grandi aspettative.