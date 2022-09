Alessandra Amoroso è distrutta dal lutto improvviso: il gesto commuove i fan

Alessandra Amoroso è distrutta dal lutto improvviso. Il doppio gesto ha commosso i fan, che recentemente l’avevano attaccata per aver negato gli autografi prima di alcuni concerti.

Alessandra Amoroso, dopo il suo debutto televisivo come alunna di Amici, ha allacciato soprattutto una grande amicizia con una collega. La cantante ha trovato in Emma Marrone non solo una compagna di avventura, ma anche una fidata confidente. Le due hanno duettato in Pezzo di cuore, ma si sono riproposte di cantare ancora insieme.

Alessandra Amoroso ha fatto pubblicamente gli auguri ad Emma Marrone dai propri profili social prima del debutto della sua “amica rara” a San Siro: “Ti sono vicina con il cuore. Spacca tutto. Ti voglio bene“. Cantare in uno stadio, infatti, è vista come una consacrazione ma anche come un difficile banco di prova.

Alessandra Amoroso, il lutto improvviso l’ha distrutta

La mattina del 5 settembre, Emma Marrone ha pubblicato forse il suo messaggio più triste di sempre su Instagram. Sotto alla foto del padre, ha scritto: “Fai buon viaggio papà. Ti amo e ti amerò sempre. La tua chicca“. Queste poche parole hanno fatto subito capire ai suoi ammiratori che Rosario Marrone era morto.

Il papà di Emma Marrone aveva solo 66 anni, e la sua morte è stata confermata anche dall’Ansa che riporta le parole del sindaco del comune di Aradeo. La cantante, che ormai vive da diverso tempo a Roma, si è subito messa in viaggio verso la Puglia per abbracciare la sua famiglia. Tanti artisti le hanno fatto sentire subito il loro calore.

Non solo Alessandra Amoroso: i vip che si sono mobilitati sono tanti

Alessandra Amoroso, anche in questa occasione, ha confermato di essere per Emma un'”amica rara“. Non solo ha subito espresso il suo dispiacere, ma in seguito ha anche voluto fare una dedica speciale a Rosario Marrone. Ha pubblicato l’immagine di un sole, che ha racchiuso in un cuore rosso. Il messaggio è molto triste: “Ci vediamo, eh!“.

Alessandra Amoroso non è la sola ad aver mostrato la sua vicinanza ad Emma Marrone. Anche il suo ex fidanzato, Stefano De Martino, ha scritto sulla pagina Instagram della cantante: “Ciao lupo!“. I messaggi lasciati dalle star della musica e della televisione italiana non si contano, a dimostrazione di quanto Emma sia davvero amata un po’ da tutti.

Questa l’immagine pubblicata da Alessandra Amoroso su Instagram:

Ecco un momento in cui Emma Marrone ed il padre Rosario si sono esibiti insieme sul palco: