“Accadeva già da un anno”, Totti-Blasi shock: clamorosa rivelazione. Spuntano dei particolari clamorosi sulla loro storia

L’ex capitano della Roma e la conduttrice dell’Isola dei Famosi avevano dei problemi già da un anno. I rumors parlando di una separazione che va avanti in modo “mascherato” da diverso tempo.

La loro separazione è stata la vera bomba di gossip di questa torrida estate, ormai avviatasi verso la sua fase conclusiva. Francesco Totti e Ilary Blasi sono sulle prime pagine dei rotocalchi sin dai primi anni 2000, quando iniziarono la loro famosissima storia. Nel 2005 arrivarono le bellissime nozze in centro a Roma, con tanto di servizio televisivo in onda su Sky. Hanno sempre rappresentato un punto di riferimento per le giovani coppie, la classica storia da fiaba, da famiglia modello. Tre splendidi figli e un’immagine pulita e simpatica. In pochi potevano immaginare di scricchiolii e crepe, così ampie da portare ad un allontanamento. In queste ore, il quotidiano La Repubblica ha ricostruito quello che è stato l’ultimo anno dei due, tra presunti tradimenti e separazioni “mascherate”. Secondo fonti vicine all’ex coppia, il campione del mondo del 2006 e l’ex letterina avevano problemi dalla scorsa estate. Il tutto sarebbe nato dopo alcuni messaggi trovati da Ilary sul telefono di Francesco. Circa 12 mesi fa, Totti aveva cominciato a sentire e frequentare abitualmente Noemi Bocchi, il pomo della discordia.

Totti-Blasi, la separazione è di vecchia data: tutti stupiti dalle ultime rivelazioni

Nonostante tutto, i due avevano continuato a vivere insieme, mentre la storia extra coniugale andava avanti parallelamente. Il 5 febbraio 2022, la Bocchi era presente allo Stadio Olimpico, poche file dietro a Totti, cominciando a creare scompiglio. Dal canto suo Ilary era apparsa in una puntata di “Verissimo“, dall’amica Silvia Toffanin, per smentire le presunte voci di crisi.

Il problema è che, come riporta il settimanale “Chi“, la piccola Isabel (terza figlia della coppia), ha raccontato di aver conosciuto “due nuove amichetti”, che altri non sono che i figli di Noemi Bocchi. A quel punto, sempre secondo La Repubblica, la Blasi decide di assumere un investigatore privato, per avere delle conferme sulla relazione del marito. il resto è cronaca, con l’annuncio di luglio, la separazione ufficiale e Totti che in questi giorni convoca a Sabaudia il super avvocato matrimonialista, Anna Maria Bernardini de Pace. Siamo ai titoli di coda.