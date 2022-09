Uomini e Donne, pugno duro di Maria De Filippi: ha detto no al suo ritorno

Maria De Filippi ha detto un secco no al tronista, che aveva chiesto alla conduttrice di Uomini e Donne di poter tornare in studio

In questi giorni stanno andando in scena le registrazioni in studio della nuova edizione di Uomini e Donne. Le puntate su Canale 5 torneranno in onda solo dal 19 settembre, ma Maria De Filippi sta già anticipando in tempi.

Non moltissime le indiscrezioni su queste primissime puntate registrate. Come è noto la De Filippi ha già scelto di confermare il mix in studio di Trono Classico e Trono Over, alternando le storie fra tronisti e corteggiatori e quelle tra dame e cavalieri.

Ma spunta una novità, anzi una conferma, davvero importante. Pare che tra gli over di Uomini e Donne manchi un personaggio che nelle scorse edizioni era divenuto un punto fisso del programma.

Maria De Filippi ha escluso il cavaliere. E rimprovera anche Ida e Riccardo

Il retroscena riguarda Biagio Di Maro. Ovvero il cavaliere napoletano che da qualche anno ha fatto tappa fissa negli studi di Uomini e Donne, alla ricerca di nuove esperienze sentimentali.

Ebbene Biagio non farà parte della nuova edizione di U&D. Una decisione che era nell’aria da tempo, ma confermata dalla sua assenza nei primi giorni di registrazione. La scelta sarebbe stata presa da Maria De Filippi in prima persona, per motivi piuttosto validi e seri.

La ‘Maria nazionale’ avrebbe escluso Biagio dal Trono Over per colpa dei suoi comportamenti poco seri e non eleganti, nei confronti delle donne con cui ha scelto di approfondire la conoscenza in passato. Di Maro si è beccato la nomea di sciupafemmine e questa sua tendenza non è piaciuta alla De Filippi, pronta dunque a tagliarlo dal programma.

Nella nuova edizione Maria De Filippi ha preteso da tutti i partecipanti comportamenti più signorili e rispettosi con i rispettivi potenziali partner. Per questo motivo, secondo Blasting News, avrebbe rimproverato anche una coppia storica di Uomini e Donne.

Vale a dire Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che per mesi hanno fatto discutere per i loro tira e molla amorosi. “Non fate i ragazzini di 15 anni” – ha chiesto la De Filippi ai due personaggi, chiedendo loro di essere più coerenti e sinceri e non usare altre persone per alimentare i gossip.