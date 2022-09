Mediaset, addio dell’amatissimo conduttore: “Lo sognavo da quando ho iniziato a fare Tv”

L’amatissimo conduttore ha dato l’addio a Mediaset dopo diversi anni in cui ha presentato alcuni dei programmi più amati del Biscione. Ecco cosa ha raccontato il diretto interessato e come ha realizzato il suo sogno professionale.

Già durante l’esperienza a L’Isola dei Famosi in molti spettatori avevano notato la sua voglia di organizzare piccoli sketch, quasi che il ruolo di opinionista gli stesse stretto. Anche le sue continue interazioni con Ilary Blasi facevano pensare che non riuscisse a stare seduto sulla poltroncina, come imponeva ruolo del commentatore.

Non stupisce dunque l’addio dell’amatissimo conduttore a Mediaset. Dopo aver presentato Quelli che il calcio, Le Iene, Colorado, Matricole & Meteore, L’altro Festival, Nicola Savino ha deciso di mettersi alla prova cambiando rete. Questo forse anche perchè dal Biscione, al momento, non gli sarebbero arrivate proposte professionali che lo potessero soddisfare.

Perchè il conduttore ha dato l’addio a Mediaset: i motivi

Nicola Savino ha raccontato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni la scelta di volersi imbarcare in una nuova avventura. Il presentatore ha iniziato lavorando come speaker radiofonico, diventando popolare a Radio Deejay. Dopo un primo “salto” in Mediaset, che gli ha dato tante soddisfazioni, ha rivelato che ci sarà un altro cambiamento: andrà su Tv8.

Il nuovo programma che l’amatissimo ex conduttore di Mediaset andrà a presentare metterà insieme la sua anima più fanciullesca, che a fatica nella sua famiglia cercano di contenere. Sarà in onda a breve, con l’inizio della nuova stagione televisiva in una fascia oraria che a lui piace molto: “L’ora di cena è un momento tradizionalmente intimo e felice“.

Cosa farà su Tv8: “Lo sogno da quando ho iniziato a fare Tv”

Nicola Savino condurrà il quiz game “100% Italia“. Secondo le prime indiscrezioni, i concorrenti saranno impegnati ad indovinare dati e percentuali che riguardano gli italiani. Sarà dunque un programma che promette divertimento, ma allo stesso tempo si potranno imparare anche tante nuove cose in più sul nostro paese.

Savino ha voluto specificare di aver lasciato Mediaset rimanendo in buoni rapporti con tutti. Per fare questo grande passo ha spiegato di aver negoziato per otto mesi con Tv8. Il clima che respira nella nuova rete è quello di un piccolo commando. Tutto è più piccolo rispetto a Mediaset, che ha definito come un grande battaglione, ma c’è freschezza e voglia di fare.

Ecco la presentazione di “100% Italia” da parte di Nicola Savino: