Tremendo lutto nella musica: è morto uno dei pionieri del reggae

Un vero e proprio lutto ha sconvolto il mondo della musica nelle ultime ore. Infatti si è spento uno dei pionieri del raggae: di chi si tratta.

Giornata di lutto per il mondo della musica che in queste ore sta piangendo un grandissimo artista. Stiamo parlando di uno dei pionieri del genere raggae nel mondo. Andiamo a scoprire di chi si tratta e la sua carriera in questo genere.

Giornata triste per il mondo della musica, visto che in queste ore ci ha lasciati Aswad, Angus “Drummie Zeb” Gaye all’età di 62 anni. A lanciare la notizia ci ha pensato la sua band che in un post ha dichiarato: “Lascia un vuoto enorme, sia personalmente che professionalmente”. Da quel momento sui social sono iniziati a fioccare tributi, a cominciare dal messaggio accorato di Ali Campbell degli UB40 che ha parlato di perdita di un “pioniere del reggae”.

Mentre invece Ali ha commentato “Sono molto triste nell’apprendere della scomparsa di Drummie Zeb degli Aswad. Abbiamo perso un altro pioniere del reggae britannico. Le più sentite condoglianze vanno a tutti i @TheRealAswad della famiglia Aswad”. Inoltre Drummie, padre di sei figli e già una volta nonno, era cresciuto a Londra ed è diventato famoso con gli Aswad nel 1970, il gruppo con cui ha pubblicato 21 album e ottenuto tre nomination ai Grammy Award. Andiamo quindi a ripercorrere la carriera dell’artista.

Lutto nel mondo della musica, addio ad Asward Angus ‘Drummie Zeb’ Gaye: la carriera

In molti ricorderanno il gruppo gli Aswad. Infatti questo originariamente era formato da Angus Gaye, Brinsley Forde e Tony Robinson. Il gruppo nacque nel 1975 a Ladbroke Grove, West London, nel 1976 divennero la prima band reggae britannica a firmare con una major, la Island Records. Tra i più celebri il loro singolo di debutto, il classico Back to Africa, è stato pubblicato quell’anno e ha raggiunto il numero uno nella classifica dei singoli reggae del Regno Unito. Il loro omonimo album di debutto conteneva anche il loro secondo successo Three Babylon.

Ben presto gli Aswad riuscirono ad accumulare reputazione arrivando a collaborare con pilastri del reggae come Bob Marley, Burning Spear, Dennis Brown e Black Uhuru. Nonostante ciò il gruppo è tra i più importanti del genere. Tra i successi della band inglese Don’t Turn Around del 1988, il classico del 1994 Shine e Give a Little Love. Nel 1989 si sono esibiti allo stadio di Wembley di Londra con Cliff Richard per una versione in duetto di Share a Dream. L’ultimo album è arrivato nel 2009 ed è intitolato City Lock.