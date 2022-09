iPhone 14, a breve la presentazione: quando uscirà in Italia

Ogni settembre Apple sa che dovrà portare novità ai suoi affezionati clienti: è in uscita l’iPhone 14 in tutte le sue versioni

Ad un anno dall’uscita dell’iPhone 13, dagli Stati Uniti sono già in grado di portare sul mercato l’upgrade dello smartphone più amato al mondo. L’azienda di Cupertino è pronta alla presentazione che arriverà a breve.

Nuove colorazioni, sistemi sempre più innovativi ed aggiornati, fotocamere che arrivano fino alla Luna e molto altro: la Apple si sta preparando per lanciare iPhone 14 sul mercato. Anche questa versione dello smartphone dell’azienda di Cupertino avrà diversi modelli, quello classico, Max, Pro e Pro Max con specifiche ovviamente diverse, a partire dalle dimensioni dello schermo.

La data di presentazione prevista è quella di mercoledì 7 settembre, nonostante al momento manchino conferme ufficiali. Indubbiamente durante la conferenza Apple presenterà anche altri nuovi dispositivi per cui i clienti affezionati dell’azienda statunitense sono particolarmente in fibrillazione.

iPhone 14, specifiche e data di uscita: ecco quando sarà acquistabile in Italia

Apple ha l’abitudine di presentare i suoi nuovi prodotti prima di metà settembre e metterli sul mercato circa 10 giorni dopo, pertanto una delle voci più accreditate è che l’iPhone 14 in tutte le sue versioni e colorazioni sarà possibile acquistarlo a partire dal 16 settembre. In Italia, come per le altre versioni dello smartphone, sarà veramente difficile potersene accaparrare immediatamente uno: anche lo scorso anno, con l’iPhone 13, c’è stata una lunga lista d’attesa per i clienti che desideravano acquistarne uno. Quest’anno la lunga lista diventerà ancora più intensa viste e considerate le prospettive sull’ammontare di novità che ci saranno sul mercato da parte della Apple. Non solo una nuova versione di iPhone, ma sembrerebbe che quest’anno l’azienda di Cupertino voglia particolarmente strafare.

L’aspettativa secondo gli esperti Apple è quella di vedere il nuovo iPad 10, nonché l’Apple Watch Series 8 e la versione più economica di Apple Watch SE. Non è escluso che tra gli Smart Watch possa essere messa sul mercato un’edizione pensata principalmente per gli sportivi e che abbia le giuste funzioni per coloro che lo usano durante lo sport.

Ciò che fa riflettere è il prezzo dei prodotti Apple: anche loro subiranno un’inflazione? Sicuramente non è un periodo semplice per il mercato degli smartphone che, visti i costi aumentati, hanno subito una drastica riduzione di richiesta.