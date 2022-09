Fulmine a ciel sereno in Rai: cancellato attesissimo programma

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno ha colpito tutti i telespettatori della Rai. Infatti la rete ha concellato un programma atteso: qual è.

In queste ore la Rai ha deciso di cancellare uno dei programmi più attesi della prossima stagione televisiva. Fulmine a ciel sereno per tutti i fan, che non potranno più godere dello showman: scopriamo cos’è successo.

Ha lasciato tutti perplessi l’ultima decisione della Rai. Infatti la rete in queste ore ha deciso di cancellare il nuovo show di Stefano De Martino, intitolato Sing Sing Sing. Il programma musicale sarebbe dovuto andare in onda in prima serata su Rai 2 a partire dalla fine di settembre. A parlare della trasmissione di recente ci aveva pensato la rubrica La posta di Alessandro Cecchi Paone, in edicola sul settimanale Nuovo TV. A chiedere informazioni sul programma ci ha pensato una lettrice.

Infatti la signora Raffaella di Pisa, ha ipotizzato che dietro la decisione della Rai possa esserci il timore di un pessimo risultato in termini di ascolti. Mentre invece Cecchi Paone ha chiosato: “I veri motivi della soppressione del programma sono altri“. L’esperto televisivo ha quindi precisato: “Magari fosse possibile sapere in anticipo se un programma sarà un successo o un flop“. Andiamo a scoprire il punto di Alessandro Cecchi Paone sulla trasmissione cancellata dalla Rai.

Rai, cancellato ‘Sing Sing Sing’ di Stefano De Martino: le motivazioni

Alessandro Cecchi Paone ha quindi deciso di fare chiarezza sulla cancellazione del programma. L’esperto televisivo sulla sua rubrica per Nuovo Tv ha infatti scritto: “Se fosse possibile prevedere una cosa del genere, in televisione andrebbe sempre tutto bene“. Nonostante questa precisazione Cecchi Paone non è poi entrato nel dettaglio sulle motivazioni che hanno spinto la produzione a cancellare la trasmissione.

La lettrice ha quindi chiesto al professore: “Forse hanno capito che poteva essere un flop? Ma non potevano pensarci prima?“, con Cecchi Paone che ha glissato su questa domanda. on o senza Sing Sing Sing, Stefano De Martino sarà comunque impegnato su Rai 2 nella prossima stagione tv con una nuova edizione di Stasera tutto è possibile. L’ex ballerino ha ereditato la trasmissione da Amadeus ed ha convinto subito i vertici Rai riuscendo a riscuotere un grande successo in termini di pubblico.