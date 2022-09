Esonero Allegri, in arrivo un vero e proprio terremoto in casa Juve: pazzesco!

Un vero e proprio terremoto sta per colpire la Juventus, con un possibile esonero imminente di Massimiliano Allegri: cosa sta succedendo.

Il campionato è appena iniziato, nonostante ciò non sono pochi i tifosi che invocano l’esonero di Massimiliano Allegri. Infatti il tecnico livornese sembra proprio essere sulla graticola: le ultime sul suo futuro.

E’ stato un sabato di Serie A amaro per la Juventus, che all’Artemio Franchi di Firenze non è riuscito ad andare oltre all’1-1 contro la Fiorentina. Nonostante siamo solamente alla quinta giornata di campionato, la Vecchia Signora vede già aumentare il distacco dalla prima posizione in classifica. Nonostante ciò ai tifosi non è piaciuto il comportamento dei calciatori in campo. Infatti in molti si aspettavano i bianconeri pronti a tutto per andare alla conquista dei tre punti.

Quindi dopo un inizio di gara sulle ali dell’entusiasmo dopo la rete di Milik, i bianconeri si sono fatti raggiungere dalla rete di Christian Kouamé. Inoltre i gigliati hanno rischiato anche di vincere la partita, ma Luka Jovic non è stato abbastanza freddo dal firmare la rete del sorpasso su calcio di rigore. Adesso quindi c’è chi è pronto a scommettere ad un imminente esonero del tecnico. Scopriamo quindi le quotazioni dei bookmakers sulla bollente panchina della Vecchia Signora.

Juventus, Allegri già vicino all’esonero: il pronostico

Dopo i vari mugugni social dei tifosi della Juventus, gli stessi bookmakers hanno iniziato a far circolare le quote sull’esonero di Massimiliano Allegri. La posta in palio per chi scommette sul suo addio ha iniziato a crollare inesorabilmente, a riprova del fatto che la sua permanenza alla Juventus sia sempre più improbabile. Oramai anche sui social il tecnico non gode più di buona fama e su Twitter sta spopolando l’hashtag “Allegri out”.

Sono tantissimi i tifosi juventini pronti ad abbracciare un nuovo ciclo, dopo che il secondo stint del tecnico livornese non ha ancora convinto appieno. La situazione è naturalmente in divenire e le prossime giornate potrebbero essere in tal senso determinanti. E’ difficile capire anche quali sono i piani di Allegri, chiamato a dare uno scossone quantomeno tecnico alla squadra bianconera. I prossimi mesi sembrano già essere quelli decisivi. Scopriamo cosa succederà dopo le prossime giornate di Serie A.