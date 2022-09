Ultim’ora Charlene di Monaco, è successo di nuovo: stentano tutti a crederci

Un nuovo colpo di scena ha colpito Charlene di Monaco. Tutto è successo in queste ore: scopriamo quindi cosa ha lasciato tutti a bocca aperta.

Charlene di Monaco torna sulla bocca di tutti a causa della notizia dell’ultima ora. Infatti la principessa li ha mostrati a tutti, scatenando l’inevitabile reazione del pubblico: ecco cosa sta succedendo nelle ultime ore.

I flash dei fotografi hanno immortalato nuovamente due bambini adorabili ed educatissimi. Stiamo parlando dei figli di Charlene di Monaco, Jacques e Gabriella, che a quento pareanno del filo da torcere a mamma come tutti i bambini esuberanti della loro età. Stavolta l’hanno combinata grossa, e la Principessa ha voluto condividere la loro marachella su Instagram, pubblicando una foto davvero buffa. Un vero e proprio evento se si pensa che la Wittstock era assente sui social da un paio di mesi.

Assente ormai da quasi due mesi sui social, Charlene di Monaco ha approfittato dell’occasione per tornare su Instagram. Lo ha fatto con un’istantanea divertente e tenerissima, che vede protagonisti i suoi due figli Jacques e Gabriella. Quindi i due per una volta sono stati ritratti nei panni di fratellini divertenti ed esuberanti. I gemelli, che il prossimo dicembre compiranno 8 anni, sembrano essere infatti due birichini e a volte anche la loro mamma non può che ridere. Andiamo a scoprire quindi cos’è successo.

Charlene di Monaco, il video dei nipotini è esilarante: colpa di Gabriella

Stavolta la colpevole del casino è Gabriella. Come ripreso dai social la bimba è talmente felice di tornare a scuola da essersi voluta regalare un nuovo taglio di capelli… fatto da lei stessa. Infatti adesso sui social ha sfoggiato una buffa frangetta asimmetrica. Come se non bastasse, Gabriella ha deciso di prestare il suo talento da parrucchiera anche a suo fratello Jacques, al quale adesso manca una bella ciocca di capelli sul lato destro. Quasi sicuramente mamma Charlene si è un po’ arrabbiata ma poi ha scelto di riderci su.

Proprio per questo motivo ha voluto scattare un paio di foto ai suoi figli da pubblicare su Instagram. Il ritratto li mostra proprio come due bambini che, nel loro pigiamino più comodo, si divertono a combinare guai. La principessa ha quindi aggiunto una didascalia che recita: “Non vedo l’ora che lunedì tornino a scuola“. Un piccolo sfogo, sicuramente di stampo ironico, che ha fatto divertire tutti i suoi followers.