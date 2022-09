Che batosta per Giancarlo Giannini: il celebre attore è senza parole

Giancarlo Giannini, storico attore e doppiatore italiano, non può credere a ciò che questa mattina gli è stato comunicato dalla rete

Tra i volti più importanti e longevi della storia del nostro cinema spicca sicuramente Giancarlo Giannini. Un interprete straordinario di tanti film di successo, ma anche un eccellente doppiatore che ha donato la voce ad Al Pacino e altre star internazionali.

Giannini è una certezza per quanto riguarda il mondo del cinema e dello spettacolo, uno degli ultimi mostri sacri rimasti. Ma non avrà certamente preso bene le notizie arrivate dall’ambiente televisivo questa mattina.

Infatti ieri, sabato 3 settembre, Canale 5 ha mandato in onda nuovamente il film-tv Il Generale Dalla Chiesa, dedicato ai 40 anni dalla scomparsa dell’uomo, ucciso dalla mafia nel 1982. Giancarlo Giannini ha indossato egregiamente i panni di Carlo Alberto Dalla Chiesa nell’opera firmata da Giorgio Capitani.

Ascolti TV di sabato 3 settembre: Il Generale Dalla Chiesa perde contro The Voice Senior

La replica dunque de Il Generale Dalla Chiesa, che venne mandato per la prima volta in onda da Mediaset nel 2007, non ha ottenuto grandi consensi. Nella gara allo share della prima serata di ieri è stato infatti sconfitto.

Il film con Giancarlo Giannini è stato seguito da 1.430.000 spettatori pari all’11.8% di share. Un risultato neanche troppo negativo, ma su Rai Uno la replica di The Voice Senior ha avuto nettamente la meglio: 1.914.000 spettatori pari al 15.3% di ascolti complessivi per il talent show condotto da Antonella Clerici.

The Voice Senior dunque trionfa, come capitato negli ultimi sabato sera estivi, dove la replica del programma musicale dedicato a persone di età avanzata ha sempre ottenuto buonissimi riscontri, anche se non in prima visione.

Da non sottovalutare il risultato di Rai Due. La sfida di pallavolo valida per i Mondiali maschili Italia vs Cuba è stata vista in diretta da 1.234.000 spettatori (8.6%). Su Rai Tre invece buon riscontro per il programma di inchiesta Indovina chi Viene a Cena ha raccolto davanti al video 690.000 spettatori pari ad uno share del 4.8%.

Meno seguiti invece i film proposti in prima serata. Su Rete 4 la commedia Viaggi di Nozze totalizza un riscontro di 622.000 spettatori con il 4.7% di share. Su La7 invece Fuga da Alcatraz ha registrato 610.000 spettatori con uno share del 4.4%.