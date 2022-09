Barbara d’Urso, promozione in ‘cattedra’: per lei un nuovo entusiasmante ruolo

Un incredibile ruolo attende la conduttrice Mediaset Barbara d’Urso che non sta più nella pelle: ecco di cosa si tratta

Di grande rilievo culturale, una professionalità in gioco da anni in TV, la conduttrice partenopea può dirsi pronta ad un nuovo ruolo. Dopo piccolo e grande schermo, nel dietro le quinte e dinanzi alle telecamere, è pronta a salire in cattedra.

Barbara d’Urso ha tratto grande ispirazione dal suo ridimensionamento in Mediaset. Quest’inverno il suo contratto per la rete del Biscione è stato molto chiacchierato ed in effetti la conduttrice ha avuto un ridimensionamento dei suoi impegni su Canale 5, ma ne ha visto il lato positivo ed ha approfittato per tornare un po’ in teatro, lì dov’è nata. Una grande passione che ha voluto portare avanti adesso che gli impegni televisivi glielo concedono, come lei stessa ha ribadito in vecchie interviste.

Dopo essere stata davanti e dietro le telecamere, aver sperimentato l’emozione di TV, cinema e teatro, Barbara d’Urso ha avuto una nuova proposta irrinunciabile che ha sorpreso tutti coloro che la seguono. Per la conduttrice partenopea, infatti, arriva una super novità.

Barbara d’Urso docente universitaria: cosa insegnerà e dove

Barbara d’Urso è ricca di progetti e novità, tra questi una docenza in social e tv alla Luis Business School -una delle Università più rinomate al mondo con sede a Roma– come lei stessa ha raccontato nel corso di un’ospitata al Festival della Tv di Dogliani. Non è tutto, perché la conduttrice partenopea che da anni lavora in Mediaset ha anche raccontato: “Potrei anche tornare in Rai un giorno, chi lo sa. Continuerò a fare Pomeriggio 5, se ci dovesse essere un nuovo programma in prima serata Mediaset avrebbe la precedenza e le date dello spettacolo verrebbero spostate”.

Intanto arriva anche lo sbarco nel MetaVerso: “Sono la prima a portare la mia comunità nel Metaverso, sarà uno spazio dove incontrarsi, dialogare e parlare, tramite un’altra espressione di me, tramite il mio avatar. Tra qualche giorno ci sarà un link, sarà uno spazio molto bello dove le persone potranno incontrarsi con me (circa 100 persone/avatar): questo spazio resta aperto, di più non posso raccontare”.

Sulle elezioni, invece, è molto decisa: “Giorgia Meloni è una vera fuoriclasse. Non dico che voglio che vinca lei, ma vorrei una donna Presidente del Consiglio di qualunque schieramento. L’importante è la squadra che farà, lei combatte da anni e potrebbe farne una buona”.