“Ma che vita di m***a fanno?”, Barbara D’Urso furiosa in diretta: il motivo del suo sfogo – VIDEO

Barbara d’Urso si è lasciata andare ad un piccolo sfogo in diretta dopo la sua partecipazione ad una convention: scopriamo cos’è successo.

Durissimo sfogo di Barbara d’Urso durante una convention in cui è stata ospite. La showgirl napoletana ha quindi deciso di puntare il dito contro una categoria di persone. Andiamo a vedere le parole al veleno utilizzate.

Nella giornata di ieri Barbara d’Urso è stata ospite al Festival della Tv a Dogliani, in provincia di Cuneo. Un siparietto però ha colpito tutti i presenti. Infatti durante un intervento di Andrea Malaguti, giornalista che l’ha intervistata per il quotidiano nazionale La Stampa, ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

La conduttrice ha quindi voluto scagliarsi direttamente contro tutti quei giornalisti, blogger e influencer che, quando era uscita la locandina del suo nuovo spettacolo teatrale, aveva riportato che Mediaset non le aveva rinnovato il contratto e per questo lei si era buttata sulla recitazione. Ne è quindi seguito un durissimo sfogo. Andiamo quindi a vedere tutte le parole utilizzate dallo storico volto di Pomeriggio Cinque.

Barbara d’Urso si sfoga in diretta: presi di mira una cerchia di giornalisti

Durante la convention Barbara d’Urso non ha perso tempo, puntando il dito contro tutti quei giornalisti che hanno parlato sul suo conto. La conduttrice napoletana ha quindi rivelato: “Quando si è vociferato sul fatto che io tornassi a teatro non è che uno dice ‘la d’Urso torna a teatro può piacere, non piacere, farà schifo, sarà brava.. Vedremo‘.” – ha poi precisato – “No! Ecco che allora hanno scritto: ‘La d’Urso fa teatro, che vuol dire? Che Mediaset l’ha cacciata a calci in c**o!‘. E io leggo, questi fanno click e visualizzazioni“.

Il duro sfogo della Barbarella Nazionale non si è concluso qui. Infatti la showgirl napoletana ha successivamente continuato: “Io leggo e rido. Io potrei tranquillamente fare un tweet ho un milione di persone. O una storia su Instagram, ho tre milioni, e dire ‘No guardate non è così“. Nonostante le dia fastidio questo tipo di giornalismo, la D’Urso ha poi concluso asserendo: “Però io taccio, sorrido e dico ‘Mamma mia ma queste persone ossessionate da me che vita di mer*a fanno che sono ossessionati?‘. Quindi sì, faccio teatro e Mediaset non mi ha cacciato. Sono in esclusiva a Mediaset da 23 anni“. Vedremo se questo sfogo porterà alla d’Urso il tanto richiesto rispetto.