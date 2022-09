Amici, che sorpresa: l’ex ballerino cerca l’amore a Uomini e Donne

Un ex concorrente di Amici di Maria De Filippi si sposta letteralmente verso Uomini e Donne con un nuovo intento personale

Amici, il talent show guidato da moltissimi anni da Maria De Filippi, è un vero e proprio trampolino di lancio per moltissimi giovani artisti. Cantanti e ballerini provetti cercano visibilità proprio partendo da questa trasmissione.

C’è chi dopo la partecipazione ad Amici riesce ad esplodere e cominciare una carriera di successo proprio nel mondo dello spettacolo. Ma c’è anche chi invece cerca nuove strade, sempre a livello televisivo.

È il caso di un ex partecipante ad Amici, che evidentemente è rimasto molto legato a Maria De Filippi ed ai suoi programmi. Infatti la notizia a sorpresa è che questo giovane artista parteciperà alla nuova stagione di Uomini e Donne, con tutta altra veste.

Il ballerino passa da Maria a… Maria! Sarà corteggiatore a Uomini e Donne

L’indiscrezione è freschissima, lanciata da Blasting News. Pare che un ex ballerino di Amici, che tra l’altro ricevette ottimi consensi durante la sua partecipazione al programma di Canale 5, sia pronto a sbarcare a Uomini e Donne.

Purtroppo non è ancora chiaro di chi si tratti, ma una cosa è certa: non sarà un concorrentedell’ultima edizione di Amici, bensì di qualche anno fa. Il ragazzo farà il suo debutto nel dating show di Mediaset nelle vesti di corteggiatore.

Pare dunque che il ballerino in questione sia alla ricerca dell’amore e abbia individuato già in alcune delle troniste presenti a Uomini e Donne un possibile ‘crush’ sentimentale. Le indiscrezioni confermano come in queste prime settimane Federica Aversano e Lavinia Mauro siano le troniste di sesso femminile presenti al trono classico.

Grande curiosità dunque per questa partecipazione a sorpresa, che verrà svelata da lunedì 19 settembre su Canale 5, quando ripartirà la programmazione di Uomini e Donne. Non è la prima volta che un personaggio, già noto grazie ad altri programmi TV, passi al dating di Maria De Filippi. Diversi protagonisti del reality Campioni (tra cui Sossio Aruta) sono divenuti tronisti a Uomini e Donne in passato.