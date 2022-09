Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri cerca ancora Ida Platano: la reazione inaspettata di lei

Riccardo Guarnieri cerca ancora Ida Platano: questa l’indiscrezione clamorosa dopo le parole di lui a fine della scorsa stagione di Uomini e Donne. Ecco la reazione inaspettata della parrucchiera bresciana.

La stagione di Uomini e Donne si era chiusa con alcune pesanti dichiarazioni di Riccardo Guarnieri ad Ida Platano: “Io non sono più innamorato come prima. La meriti questa risposta. È giusto che tu lo sappia. Io pensavo di fare le cose in modo graduale… Così non è possibile! Abbiamo ripreso le cose così come avevamo lasciato… Io non ce la faccio“.

Quando però Maria De Filippi aveva chiesto a Guarnieri se sentiva la mancanza di Ida, il cavaliere si era fatto scuro in volto. Ha ripetuto più volte che la Platano è una persona che non le sarà mai indifferente nella vita. È anche l’unica donna a cui ha chiesto di sposarlo. Ci sarebbero però delle differenze caratteriali che renderebbero impossibile la relazione.

Nella prima puntata tutti i protagonisti del Trono Over

La prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne è stata registrata il 27 agosto e sarà trasmessa il 19 settembre. Secondo le indiscrezioni, anche quest’anno si ricomincerà con i protagonisti del Trono Over, per poi introdurre i nuovi tronisti. Ci saranno in studio Armando Incarnato, Catia Franchi, Biagio Di Maro, Alessandro V., Daniela, Giovanna.

Oltre a loro, torneranno su Canale 5 anche Alessandro Senior e Pinuccia. Lui è un grandissimo fan di Vasco Rossi, che gli ha regalato i biglietti per il suo concerto in Puglia. I due racconteranno quindi com’è andata l’esperienza. Riccardo Guarnieri, però, sembrerebbe essere il reale protagonista della prima puntata dell’anno.

Riccardo Guarnieri cerca ancora Ida Platano: reazione incredibile

Federica Aversano, nuova tronista ed ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, non ha ancora fatto le prime registrazioni. Si sarebbe però detta molto interessata all’ex fidanzato di Ida Platano. Allo stesso tempo, l’esperta di gossip Deianira Marzano, avrebbe diffuso nuovamente delle foto che ritraggono Guarnieri insieme ad un’altra donna misteriosa.

Nel corso della prima puntata, Ida Platano avrebbe anche rivelato che Riccardo Guarnieri l’avrebbe cercata nel corso dell’estate. Sarebbe dunque seguita una lite furiosa fra i due, che sembrano non essere capaci di trovare un punto di incontro.

