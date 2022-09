Un Posto al Sole, il dramma in diretta ha sconvolto tutti: nulla sarà più come prima. La soap di Rai 3 ha scritto una pagina sconvolgente

Ventisei anni di vita, oltre seimila puntate (traguardo tagliato di recente) e uno zoccolo duro che non si perde nemmeno un momento. Il successo di Un Posto al Sole su Rai 3, uno dei programmi più visti nell’Access Prime Time è anche merito della sua trama mai scontata e gli spettatori hanno avuto l’ennesima prova in diretta.

Un dramma che ha sconvolto tutti e ha dimostrato che nelle prossime puntate della soap nulla sarà più come prima. Perché i fan sono rimasti in sospeso fino all’ultimo non capendo come il doppio dramma che vedeva coinvolte Viola e Susanna si sarebbe risolto. Ora però sappiamo che per una delle due protagoniste non ci sarà futuro.

La morte di Susanna, ferita da un colpo di arma da fuoco esploso da Lello Valsano, ha stravolto tutti. Ancora di più perché prima di morire la ragazza è riuscita comunque a sposare Niko. Ma la loro non è stata una storia a lieto fine e così l’attrice che l’ha interpretata, Agnese Lorenzini, ha salutato commossa il pubblico ma anche i suoi compagni di lavoro. “Vi voglio bene assai”, ha scritto in una Instagram story facendo scendere anche una lacrima.

Un Posto al Sole, il dramma in diretta: il saluto commosso dei colleghi di lavoro

Agnese/Susanna è stata molto apprezzata dal pubblico ma anche dai suoi colleghi di lavoro. Lo dimostra il saluto via social di Ilenia Lazzarin, che fa una vita interpreta Viola: “È stato bellissimo condividere con te questo ‘palco’ – ha scritto – emozionante, avvincente, a volte turbolento, a volte intimo e riflessivo. Sei una bravissima attrice oltre che una bellissima ragazza, talentuosa e determinata. Grazie Agnese, spero di incontrarti presto su un altro set, e tranquilla la prossima volta muoio io. Facciamo un po’ per ciascuno. In bocca al lupo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Turco (@lucaturco_90)

Non poteva mancare Luca Turco che nella soap è diventato suo marito: “ara Susanna, mi lasci Niko con il cuore a pezzi, ed io dovrò raccogliere i cocci… Niko non sa però, quanto sia stato difficile per me accettare l’aver perso una collega come Agnese. Dolce, educata e con animo sensibile. È stato un onore ed un piacere vederti crescere e diventare l’attrice che sei oggi, cara Agnese! Ti auguro di raccogliere tutto ciò che hai seminato con costanza e dedizione, ti auguro di realizzare i tuoi sogni e che la vita possa sorprenderti sempre!”.