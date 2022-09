Tragedia per Enrica Bonaccorti, lutto gravissimo: “Così provo a risollevarmi”

Il dramma vissuto da Enrica Bonaccorti, una delle conduttrici storiche del panorama televisivo italiano che cerca di risollevarsi

Enrica Bonaccorti è certamente una delle interpreti più longeve della televisione italiana. Una donna che ha saputo immergersi in tantissimi progetti e show, anche in diverse verti e ruoli.

Attrice teatrale e cinematografica, speaker radiofonica e conduttrice televisiva. Le mille vite di Enrica Bonaccorti la rendono ancora oggi una donna dalla grande presenza scenica, oltre che un’ospite sempre ben accetto dei salotti in TV.

La Bonaccorti non manca dunque di essere ospite televisiva, ma negli ultimi tempi si è ritirata a vita personale. In particolare per superare un fortissimo dolore. L’ex conduttrice di Non è la Rai ha perso l’amato compagno Giacomo: “Da alcuni mesi sono rimasta sola, purtroppo il mio compagno non c’è più. Ora c’è Nina mi fa tanta compagnia…”.

Enrica Bonaccorti e l’affetto di Nina, la sua ultima compagna a quattro zampe

Dunque un lutto familiare molto importante per Enrica Bonaccorti, la quale a Nuovo TV ha però svelato di avere già un nuovo tipo di compagnia, utile a farle superare il dolore e la solitudine.

“Accanto a me c’è la mia cagnolina Nina. Dopo la morte di Golfino ho aspettato prima di avere altri animali perchè il dolore era troppo forte, era come se mancasse una persona della famiglia” .

L’idea di prendere un’amica a 4 zampe per la Bonaccorti è venuta alla figlia Verdiana e il nipote Teo, pronti a regalarle questa bellissima cagnolina dal pelo bianco e nero: “L’hanno vista in un canile, stava giocando in una pozzanghera, l’hanno presa e portata a casa da me. Io mi considero sua nonna, mia figlia invece è sua mamma, però lei vive con tutte e due”.

Il racconto e la testimonianza di Enrica Bonaccorti conferma ciò che si dice dei cani, animali considerati veri amici degli uomini e delle donne. La vicinanza con Nina ha permesso alla conduttrice di risollevarsi il morale dopo il terribile lutto personale.

“La gioia che esprime Nina quando rientriamo a casa è una meraviglia” – ha ammesso la Bonaccorti, che vede nella cagnolina un vero e proprio amico di famiglia.