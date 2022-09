“Non andate sui social”, fan di Un Posto al Sole col fiato sospeso: cosa sta accadendo. L’appello dell’attrice stupisce i fan della serie

Come noto a tutti i protagonisti non possono anticipare nulla riguardo alla trama della soap, essendo vincolati dal segreto. Ilenia Lazzarin dice la sua riguardo la presunta morte di Susanna.

Dopo la consueta pausa estiva di un paio di settimane a cavallo di Ferragosto, Un posto al sole ha ripreso il suo spazio all’interno del palinsesto di Rai3. L’amatissima fiction ambientata sul Golfo di Napoli ha anche cambiato orario di messa in onda, passando dalle 20:45 alle 20:50. Piccole modifiche che non stravolgono lo straordinario seguito accumulato nel corso di questi due decenni. Quello che invece può essere un grande stravolgimento nella storia, è il fatto trasmesso nella puntata di lunedì 29 agosto, con la sparatoria di Lello Valsano. Nell’episodio, sia Viola che Susanna sono rimaste gravemente ferite, tanto da essere ricoverate d’urgenza all’ospedale.

Proprio in queste ore sono uscite alcune indiscrezioni che parlano di una presunta morte di Susanna. Il personaggio interpretato dall’attrice Agnese Lorenzini, è molto importante nella trama di Upas e questo ha allarmato subito i fan. Quelli più fedeli ed accaniti hanno immediatamente cercato di chiedere all’altra protagonista, Ilenia Lazzarin, notizie in tal senso sul web.

Un Posto al Sole, Ilenia Lazzarin avverte tutti: “Non possiamo dare anticipazioni”

Come sempre, però, l’attrice si è trincerata dietro il segreto professionale che le impedisce di parlare pubblicamente di quanto avviene all’interno della serie. Nessuna anticipazione in materia quindi. La curiosità dei telespettatori è comunque tanta, per cercare di capire se veramente una tra Viola e Susanna morirà, con quest’ultima che sembra versare nelle peggiori condizioni.

Le ultime anticipazioni uscite sulle prossime puntate di Un posto al sole, rivelano alcuni dettagli su quanto accadrà alla giovane Picardi e alle sue delicate condizioni fisiche.

Ilenia Lazzarin, che interpreta Viola, sul suo profilo Instagram, ha voluto specificare come non bisogna dar retta a quanto si legge sui social, in merito al futuro di Susanna.

“Se non volete ricevere anticipazioni, se non volete leggere anticipazioni, non comprate giornali, non ne comprate nessuno e non andate sui social. Purtroppo, non sono più gestibili queste cose“. La Lazzarin ha anche sottolineato come sia quasi impossibile non far uscire anticipazioni sulla trama visto che sui giornali e sui siti escono informazioni con una settimana di anticipo rispetto alle messa in onda.

“Noi abbiamo il segreto professionale e non possiamo assolutamente anticipare niente“. Vedremo se come riporta qualcuno sarà proprio Susanna a donare gli organi per permettere a Viola di sopravvivere.