Natalia Estrada, com’è oggi: altro che TV, la sua passione è un’altra

Torna a parlare di sé e dei suoi progetti lavorativi Natalia Estrada, l’ex showgirl spagnola che da molti anni è fuori dal mondo dello spettacolo

In molti certamente ricorderanno una delle showgirl internazionali più ambite e di successo della televisione italiana. Ovvero Natalia Estrada, ballerina spagnola che emigrando per lavoro nel nostro paese ottenne un grande successo.

Tra gli anni ’90 e l’inizio dei 2000, Natalia Estrada è stata volto celebre delle trasmissioni Mediaset. Ha partecipato a numerosi programmi, sia come valletta sia direttamente come conduttrice principale.

Di lei si ricordano le performance televisive in La Sai l’Ultima, Il gioco delle coppie o Paperissima. Ma anche il suo debutto cinematografico ne Il Ciclone di Leonardo Pieraccioni, in cui incarnava una sensuale ballerina di flamenco.

Ma oggi cosa fa Natalia Estrada? La donna nativa di Gijon ha compiuto proprio oggi la bellezza di 50 anni. E lo ha fatto con un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha raccontato il suo presente e le sue nuove passioni.

Natalia Estrada, la sua vita divisa tra equitazione ed i nipotini

50 anni e non sentirli. Natalia Estrada oggi è in formissima, una donna dalla giovinezza esagerata, anche se non compare in TV ormai da moltissimi anni.

La sua passione, ed anche il suo lavoro attuale, è lontano dai palcoscenici televisivi. La Estrada vive con i cavalli, avendo già dal 2003 iniziato un percorso nell’equitazione: “Circa vent’anni fa iniziai ad avvicinarmi ai cavalli quasi per gioco. Fu un colpo di fulmine. Da quel giorno non ho mai smesso di vivere con loro e la passione è diventata il mio lavoro, come accadde con la danza classica”.

Addirittura Natalia Estrada lavora con i cavalli tra l’Italia e gli USA. Infatti la scuola di equitazione aperta con il compagno Andrea Mischianti ha una importante filiale anche in Colorado.

Non solo cavalli però. La Estrada si diletta anche nei panni di nonna giovanissima, visto che la figlia Natalia junior, avuta con l’ex marito Giorgio Mastrota, ha dato alla luce poco tempo fa due bimbi.

“La tv ormai appartiene al mio passato. Non la rinnego ma neppure ne sento la mancanza. Nei palinsesti televisivi non vedo molte idee che possano fare per me, anche in un eventuale contenuto legato ai cavalli. Recentemente ho ricevuto proposte piuttosto importanti, ma le ho rifiutate. Amo vivere la mia vita in pace, in campagna e viaggiare quando posso. Ma non escludo che se mi proponessero qualcosa di valido e non il solito reality, legato ai cavalli, potrei prendere in considerazione la proposta”.