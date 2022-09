Lutto in Serie A: tutti in lacrime per uno dei centrocampisti più forti. Una gravissima perdita per uno dei talenti del nostro campionato

Giacomo Bonaventura ha perso in queste ore il padre Gianfranco, scomparso all’età di 67 anni. Il calciatore della Fiorentina ha ricevuto l’affetto del mister Italiano anche durante la conferenza stampa alla vigilia dell’impegno con la Juventus.

Un gravissimo lutto ha colpito uno dei giocatori più apprezzati del nostro campionato. Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, con un passato in Milan e Atalanta, ha perso l’amato padre Gianfranco, scomparso all’età di 67 anni. Troppo dura la battaglia con una difficile malattia che lo ha portato via all’affetto dei suoi cari. Tutto il gruppo Viola piange la scomparsa del genitore di “Jack”, uno dei leader dello spogliatoio di Vincenzo Italiano. Proprio il tecnico dei toscani, alla vigilia della delicata sfida contro la Juventus (calcio d’inizio al Franchi alle ore 15), ha voluto spendere delle bellissime parole per il suo giocatore in conferenza stampa.

“Sono molto dispiaciuto per Jack. Potete benissimo immaginare come possa sentirsi adesso e quale sia il suo stato d’animo“. A lui si è aggiunta anche la società gigliata con un comunicato ufficiale: “Tutta la Fiorentina esprime il suo cordoglio e la sua forte vicinanza a Giacomo Bonaventura per la scomparsa del padre. Il Presidente Rocco Commisso e la sua famiglia, il Direttore Generale Joe Barone, Il Direttore Sportivo Daniele Pradè, tutta la squadra e lo staff e la società viola si stringono a Giacomo e ai suoi cari in questo momento di profondo dolore”.

Lutto in Serie A, è scomparso il padre di Giacomo Bonaventura: aveva 67 anni

Chi ha voluto partecipare ai pensieri rivolti all’ex rossonero sono state anche alcune delle sue squadre passate, come il Settempeda e la Polisportiva Serralta, che hanno condiviso sui social un sentito messaggio.

“Il Presidente, i Dirigenti, i Giocatori e tutti i Tifosi si stringono in un forte abbraccio all’Amico Giacomo per la dolorosa perdita del padre Gianfranco e porgono alla famiglia Bonaventura le più sincere condoglianze”.

Gianfranco Bonaventura, che viveva con tutta la famiglia di Giacomo a Sanseverino Marche, lascia la moglie Dorina e la figlia Marianna, sorella di Jack. Contro la Juventus la Fiorentina indosserà per segno di rispetto un lutto al braccio. I funerali sono previsti alle ore 15:30 nella chiesa di Santa Madre di Dio a Taccoli.