Ilary Blasi-Francesco Totti, si rischia la guerra in tribunale: i punti del disaccordo

La separazione fra Ilary Blasi e Francesco Totti sarebbe entrata in una fase molto delicata. Gli avvocati si sarebbero incontrati e starebbero lavorando su tre punti: se non si troverà l’accordo lo scontro nei tribunali potrebbe diventare infuocato.

Dopo i comunicati stampa che ufficializzavano la notizia della separazione di Francesco Totti ed Ilary Blasi, in molti hanno subito ripensato all’intervista di Verissimo in cui la conduttrice de L’Isola dei Famosi negava qualsiasi tradimento. Ma non si limitava a questo: li attaccava pure, difendendo la sua relazione con l’ex capitano della Roma.

Quello che emergerebbe anche da alcune rivelazioni di Alfonso Signorini è che Ilary Blasi sarebbe arrabbiata più che triste per il divorzio. In molti sospettano che la presentatrice voglia tornare da Verissimo per dire la sua verità. Sembrerebbe infatti che l’ex conduttrice de Le Iene abbia inizialmente rilasciato quelle dichiarazioni credendo alla versione di Totti.

Le scelte della showgirl che non piacerebbero al Pupone

Mentre Francesco Totti era in vacanza a Sabaudia con i figli, Ilary Blasi avrebbe già iniziato a traslocare tutti i suoi effetti personali dalla loro villa del Torrino, un quartiere residenziale di Roma. Sembrerebbe che la showgirl abbia intenzione di dare un taglio netto al passato trasferendosi a Milano, ovviamente non da sola.

Secondo quanto accenna Il Corriere della Sera, Ilary Blasi si vorrebbe portare con sè Isabel, la figlia più piccola. La scelta di rilasciare ulteriori interviste, il trasferimento, ed il portarsi con sè la bambina sarebbero decisioni che Francesco Totti non sembrerebbe disposto ad accettare, e potrebbero anche portare ad una guerra in tribunale.

Ilary Blasi – Francesco Totti, la separazione diventa complicata

Ad inizio settembre si è diffusa la voce che Francesco Totti abbia scelto come legale Annamaria Bernardini De Pace, uno degli avvocati matrimonialisti più noti d’Italia. Ilary Blasi, invece, ha preferito Alessandro Simeone. I due avvocati hanno lavorato insieme spesso: la Bernardini De Pace è la mentore di lui, ed hanno anche scritto un libro insieme.

Sembrerebbe che in questo momento gli avvocati, che si sarebbero già incontrati, stiano lavorando ad una separazione consensuale. In questo scenario, la villa del Torrino rimarrebbe ai figli, ed Ilary e Francesco si alternerebbero nella casa in cui un tempo vivevano tutti insieme evitando ai bambini di spostarsi.