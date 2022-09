Antonella Clerici ed Elisa Isoardi nemiche? La verità fa impazzire i fan: dopo molti anni chiarito il rapporto tra le due conduttrici

Il mondo della televisione in Italia è fatto di volti noti, di rapporti che di consolidano con il tempo ma anche di rivalità come in tutti i rapporti di lavoro. E negli anni, quella tra Antonella Clerici ed Elisa Isoardi è diventata una specie di leggenda metropolitana.

C’è chi giura che tra le due non corra buon sangue perché ad Antonella non è mai andato giù essere sostituita per ben due volte dalla collega a La Prova del Cuoco. Un programma che aveva fatto nascere lei, che sentiva tutto suo e che ha dovuto cedere nelle mani di Elisa.ma le cose stanno veramente così?

A fare chiarezza arrivano le parole di Platinette che nella sua rubrica sulla rivista ‘DiPiù’ ha spiegato quello che è realmente successo. Tra Antonella ed Elisa c’è sempre stato rispetto e soprattutto mai una vera rivalità, montata semplicemente ad arte da chi aveva interesse a farlo. La verità è che in quel programma non c’era spazio per entrambe e ognuna ha fatto il suo mestiere senza pestare i piedi all’altra.

Antonella Clerici ed Elisa Isoardi nemiche: ora sono pronte per tornare in tv

Platinette nel suo intervento tesse anche un elogio alla Clerici che è una professionista d’altri tempi. Sempre puntuale sul lavoro, non sbaglia mai una scelta e con il suo entusiasmo è capace di contagiare positivamente chi lavora con lei.ma ha anche la grande dote di capire in anticipo quello che desidera il pubblico e per questo la Rai l’ha premiato abbinando a E’ sempre mezzogiorno la Lotteria Italia. Un segnale della stima che hanno per lei in viale Mazzini.

Il programma della Cleridi ripartirà lunedì 12 settembre ma il giorno prima ci sarà il debutto della nuova trasmissione di Elisa Isoardi su Rai 2 la domenica pomeriggio. Si chiama Vorrei dirti e per quello che abbiamo capito sarà una via di mezzo tra Carramba che sorpresa”!, C’è posta per te e uno dei tanti programmi di cucina in tv. Il protagonista, accompagnato dalla Isoardi e da un famoso chef, dovrà ringraziare un proprio familiare con le parole e una serie di ricette.