Amici 22, Maria De Filippi fa felici gli italiani: ci saranno anche loro!

Secondo le ultime indiscrezioni, nella prossima edizione ritroveremo nella scuola di ballo e canto anche il figlio di Gigi D’Alessio, LDA, e Nunzio Stancampiano. Vediamo in che ruolo.

Il pubblico di Mediaset non vede l’ora di riabbracciare i protagonisti di Amici. Lo show condotto da Maria De Filippi farà il suo ritorno nel palinsesto della tv privata a partire dal prossimo 18 settembre. Secondi gli ultimi rumors la conduttrice e storica ideatrice del programma starebbe pensando di far rientrare nel talent anche due big del recente passato. Due personaggi adorati dal pubblico e che potrebbero ricoprire un ruolo diverso da quello di studenti.

Secondo quanto riportato da Blasting News, avrebbero il compito di assistere i nuovi allievi che entreranno a far parte della scuola di ballo e canto.

Uno che aveva parlato di rientro in gioco era Tommaso Stanzani, che recentemente aveva dichiarato in un’intervista: “Della mia esperienza ad Amici conservo tantissimi bei ricordi, sia durante le lezioni con i professori che in casetta con i miei compagni. Non so se sarei pronto per fare l’insegnante nel talent o se è quello che mi aspetto per la mia carriera. Sono sicuro che ho ancora bisogno di studiare. Maria De Filippi? Con Maria ci siamo sentiti perché ci tenevo a ringraziarla per quello che ha fatto per me”.

Amici 22, Maria De Filippi fa felici gli italiani: potrebbero tornare sia LDA che Nunzio Stancampiano

Non è lui però il nome che circolava in questi giorni. I due big che potrebbero essere rimessi in ballo sono invece LDA, ovvero Luca D’Alessio, il figlio di Gigi e Nunzio Stancampiano. Ma con che ruolo il pubblico potrebbe rivederli su Canale Cinque?

Per entrambi sarebbe pronto un posto come motivatori dei ragazzi coinvolti nella nuova stagione. Figure di raccordo tra i professori e gli alunni, in grado tramite la propria esperienza di aiutare i più giovani a superare i tanti momenti difficili che questa esperienza regala.

D’altronde il rapporto dei due con la De Filippi è noto a tutti. LDA qualche settimana fa ha dichiarato: “Maria è una donna tanto impegnata. C’è una stima reciproca incredibile. Colgo l’occasione per salutarla. La ringrazio per tutto quello che ha fatto per me e per tutti i ragazzi della scuola di Amici. Maria è una donna incredibile. Sto lavorando tantissimo al nuovo disco. In merito al Festival di Sanremo posso dirvi che sarebbe un sogno”. Vedremo se la madrina di Amici li riaccoglierà in casa.