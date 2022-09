Adriana Volpe torna in tv, occasione bomba per dimenticare il GF Vip. La notizia sta già facendo impazzire tutti i suoi fan

Il Grande Fratello Vip 7 aprirà per la prima volta la sua porta rossa lunedì 19 settembre, salvo spostamenti dell’ultimo minuto. E già sappiamo che accanto ad Alfonso Signorini ci saranno Sonia Bruganelli ma anche Orietta Berti come nuova opinionista.

Sparisce invece Adriana Volpe che non l’ha presa benissimo ma molto presto avrà un’altra chance. Perché la novità importante, lanciata in esclusiva dal sito di Danide Maggio, è che per l’ex gieffina si aprono di nuovo le porte della Rai anche se ormai I fatti Vostri sono soltanto un ricordo.

In realtà comunque la rivedremo spesso perché la bella Adriana avrà un ruolo di primo piano nella nuova stagione le Da Vita in Diretta, nel pomeridiano di Rai 1. A volerla fortemente sarebbe stato proprio il conduttore, Alberto Matano, che ha scelto per lei il ruolo di opinionista nella parte del talk show dedicata ai temi di gossip e costume.

Adriana Volpe torna in tv: una nuova opportunità per riallacciare i fili con il passato

Un ritorno all’antico quindi per Adriana Volpe che in Rai aveva debuttato quando era molto giovane e di lì aveva scalato posizioni fino ad arrivare a I Fatti Vostri e Mezzogiorno in famiglia. Nel 2019, complici i suoi contrasti con Giancarlo Magalli, aveva concluso con l’azienda di stato e si era rilanciata al Gf Vip 5 anche se non era arrivata alla fine.

Ma c’è sempre spazio per ripensarci e così da lunedì 5 settembre la Volpe ci farà compagnia a La Vita in Diretta. Un debutto di fuoco perché come spiegano le anticipazioni, tra gli ospiti di quella puntata ci sarà anche Rita Rusic. E tutti ricordano bene i loro scontro all’interno della casa, anche se si sono sempre limitate alle parole.

Qualche tempo fa la Rusic, intervistata dal settimanale ‘Chi’, abveva commentato così il ruolo della rivale al Grande Fratello: “Adriana Volpe? Una opinionista senza opinioni. Guarda i social e ripete”. Avranno modo e tempo per chiarirsi? Aspettiamo la prima puntata.