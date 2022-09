Un Posto al Sole, dramma in diretta: la scelta che commuoverà i fan

Arrivano novità ed aggiornamenti importanti per Un Posto al Sole, in particolare sul dramma che sta tenendo col fiato sospeso tutti

In questi giorni Un Posto al Sole sta tenendo tutti i telespettatori più affezionati con il fiato sospeso. La nota soap opera di Rai Tre ha sparato la bomba, con una trama davvero drammatica iniziata già prima della pausa estiva.

La vicenda che tiene tutti incollati alla TV, nell’orario preserale di Rai Tre, riguarda le sorti di Viola Bruni. Ovvero la amata insegnante, personaggio storico di Un Posto al Sole, che sta lottando tra la vita e la morte.

Viola è stata colpita alla schiera da un colpo d’arma da fuoco, esploso dal malvivente e ricercato Lello Valsano. La moglie del magistrato Nicotera è in coma, in ospedale a Napoli, mentre tutti i suoi cari sono in attesa di novità sulle sue condizioni.

Colpo di scena ad Un Posto al Sole: Susanna si aggrava? Ecco cosa può succedere

Viola rischia di morire per i gravi danni subiti al fegato, causa il colpo di pistola quasi letale. Una condizione di salute molto delicata, che rischia di togliere dal cast di Un Posto al Sole un personaggio molto apprezzato da anni.

Ma le indiscrezioni delle prossime puntate di Upas svelano un retroscena clamoroso. A salvare la vita a Viola potrebbe essere incredibilmente l’altra vittima della sparatoria. Ovvero l’aspirante giudice Susanna Picardi.

Anche la giovane futura sposa di Niko Poggi è stata colpita da Valsano, ma al contrario di Viola è risultata fuori pericolo dopo l’intervento chirurgico d’urgenza. Secondo le ultimissime informazioni circolate in rete però Susanna potrebbe vedere aggravarsi le proprie condizioni di salute.

Un risvolto incredibile dunque potrebbe stupire e commuovere i fan di Un Posto al Sole. Non è da escludere che Susanna, ormai in fin di vita, diventi donatrice di fegato per Viola e dunque salvi indirettamente la vita alla compagna di sventura.

In questo caso la trama, che ad oggi sembra completamente diversa dai ‘pronostici’ della rete, subirebbe un colpo di scena tra i più clamorosi della storia di Upas. I fan più accaniti sono in attesa di novità reali: chissà come prenderebbero eventualmente questa tragica situazione.