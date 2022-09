Rivoluzione a Mediaset: cambiano gli orari delle soap a causa di Barbara D’Urso!

Una vera e propria rivoluzione rischia di colpire gli orari di Mediaset. Infatti tutto ciò è dovuto a Barbara d’Urso: ecco cosa sta succedendo.

Mediaset è pronta a stravolgere i suoi orari a causa di Barbara d’Urso. La conduttrice napoletana ha costretto i vertici delle reti del Biscione a cambiare il palinsesto: tutte le motivazioni.

Nel corso di questa estate, Mediaset ha sorpreso tutti scegliendo di trasmettere nel pomeriggio la soap opera ‘Terra Amara‘. Una scelta che si è rivelata vincente, visti gli ascolti che hanno dato ragione al Biscione, con oltre il 20% di share. Numeri importanti che hanno spinto la rete a cambiare più volte gli orari di messa in onda per combattere la concorrenza. Tutto ciò quindi ha condizionato anche il ritorno in onda di Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque. Adesso quindi verranno rimescolate le carte in tavola.

Stando a quanto riportato dal sito specializzato DavideMaggio.it sarà proprio la soap turca a fare da traino alla trasmissione delle conduttrice campana, invertendosi con Un altro domani, che inizierà prima. Questo cambiamento di palinsesto avverrà dal prossimo lunedì 5 settembre. Infatti la soap spagnola inizierà prima alle 14.45 circa per poi lasciare spazio alle 16:30 alla soap turca che a sua volta lancerà, forte del suo successo, Pomeriggio Cinque alle 17.25. Scopriamo quindi tutti i cambiamenti in arrivo per i telespettatori di Canale 5.

Mediaset, il ritorno di Barbara d’Urso stravolge il palinsesto: cosa succede

A riportare per primo questi cambiamenti di palinsesto ci ha pensato quindi davidemaggio.it. Infatti secondo il sito specializzato c’è anche un curioso retroscena dietro questo stravolgimento della Mediaset. Sembra proprio che la conduttrice campana abbia chiesto ed ottenuto il cambio con la soap opera a fare da traino alla sua trasmissione. Infatti sul sito si può leggere: “Pare sia stata la stessa conduttrice a caldeggiare fortemente questa mossa“.

Tuttavia la variazione sarà solamente temporanea e servirà alla conduttrice per sfidare Alberto Matano ed il suo talk show ‘La Vita in Diretta‘. Con il ritorno di Uomini e Donne ci saranno nuove variazioni. Infatti la soap opera Terra Amara verrà sospesa, il tutto fino al termine degli episodi di Una Vita. Invece successivamente Pomeriggio Cinque sarà preceduta dalla soap spagnola Un altro domani. Questi sono quindi tutti i cambiamenti previsti da Piersilvio Berlusconi per le prossime settimane.