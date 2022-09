“Sento ancora Riccardo”, ex dama scoperchia il vaso: ripercussioni per il cavaliere?

Riccardo Guarnieri ha rubato il cuore a tante ad Uomini e Donne ed una di queste lo sente ancora nonostante no faccia più parte del dating show

Fascino e charme sono bastati per farne cadere tante ai suoi piedi, una su tutte Ida Platano. Il cavaliere del dating show di Canale 5 ha fatto stragi di cuori e qualcuno ne porta dietro ancora gli strascichi.

Riccardo Guarnieri piace particolarmente alle donne del parterre del dating show di Maria De Filippi ed è rimasto impresso a molte di loro. Una di queste è Veronica Ursida, dama di Uomini e Donne che ha avuto un trascorso con Armando Incarnato con cui sarebbe anche uscita per provare a frequentarsi fuori dal dating show, salvo poi un ripensamento last minute.

Proprio la dama è tornata a parlare dei volti del dating show lungo un’intervista, compreso Riccardo Guarnieri con cui pare conservare un ottimo rapporto: “Sì, ci sentiamo sui social. Abbiamo parlato della sua storia con Ida e sono d’accordo con lui: se hai un rapporto burrascoso, ci vuole del tempo. Dovremmo prenderci un caffè insieme”. Stando alle sue parole, sembrerebbe che tra i due ci sia una certa complicità -che sia d’amicizia o di altro- che li ha portati ad avere un buon rapporto anche fuori dal dating show, da cui Veronica manca da un po’.

Veronica Ursida spara a zero: Armando Incarnato e Gemma Galgani

Al settimanale Mio, Veronica Ursida non ha risparmiato attacchi proprio ad Armando Incarnato: “Non lo trovo vero e non credo sia rispettoso del genere femminile, sia nei modi che nei toni che usa. La violenza non è solo mettere le mani addosso: anche le aggressioni verbali sono fuori luogo”. Su Gemma Galgani, invece, ha messo in discussione i suoi atteggiamenti lungo il suo percorso dell’ultimo anno ad Uomini e Donne: “Nelle ultime due puntate si è trasformata: ha avuto delle uscite poco carine contro di me e mi piacerebbe capire la motivazione della sua aggressione verbale e di tanta cattiveria che mi ha lasciata perplessa”.

Guardando al futuro, invece, Veronica non ha nascosto il desiderio di voler prendere parte ad un reality show, che siano La Talpa o il GF Vip: “Sarebbe bello partecipare perché uscirebbe fuori Veronica a trecentosessanta gradi”.