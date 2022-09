Pazzesco! Il Paradiso delle Signore: protagonista assoluto lascia la serie? Il pubblico è rimasto sorpreso dall’indiscrezione

Alessandro Tersigni, che interpreta Vittorio Conti nella serie, potrebbe assentarsi per un po’, lasciando in stand-by il suo personaggio. Il motivo è legato ad un altro impegno professionale.

Come di consueto si sta creando una grande attesa per l’inizio della nuova stagione televisiva. I palinsesti sono già stati definiti prima dell’estate e ora, alla spicciolata, tutti i programmi più importanti torneranno a partire dalla prossima settimana. Sui canali della Rai, uno dei format che il pubblico attende a braccia aperta è la serie Il Paradiso delle Signore. Lunedì 12 settembre, nel negozio milanese più famoso della tv di stato, ricominceranno le dinamiche e gli intrecci ambientati negli anni ’60. Come al solito al centro della scena ritroveremo Alessandro Tersigni, ovvero l’attore che interpreta Vittorio Conti. Il problema è che la presenza dell’attore romano potrebbe essere messa subito in stand-by per un po’. E’ uscita difatti un’indiscrezione secondo cui Tersigni sarebbe impegnato nelle riprese di Cuori 2. Pertanto, Conti potrebbe allontanarsi dalla scena milanese, consentendo al suo attore di dedicarsi alla fiction con Pilar Fogliati.

Il Paradiso delle Signore, le indiscrezioni parlano dell’addio di Vittorio Conti: il motivo

Nella giornata di ieri, sono usciti dei rumors che riguardano la seconda stagione di Cuori. Le riprese delle nuove puntate della serie incentrata sui medici dell’ospedale Molinette di Torino, prenderanno il via a settembre. Alessandro Tersigni, in base a quanto riportato, sarebbe nel cast ufficiale ma, al momento, non è stato diffuso nessun indizio su quale sarà il suo ruolo, né dalla Rai né dalla produzione. Qualora il tutto venisse confermato bisognerebbe capire in che modo gli sceneggiatori del Paradiso delle Signore decideranno di accantonare il suo personaggio. Quale intrigo troveranno nella trama per consentirgli di rimanere lontano da Milano per un po’.

Per il momento le riprese della serie milanese di Rai1 sono arrivate al periodo natalizio, quindi qualora Tersigni dovesse assentarsi, nella trama Vittorio Conti verrebbe a mancare dall’inizio del 1964 (periodo dell’ambientazione della storia).

E’ pertanto possibile che non vedremo Vittorio nelle puntate che vedremo in onda ad inizio 2023. Nella trama del Paradiso, l’assenza di Vittorio porterebbe ad un “potenziamento” della figura di Adelaide, diventata comproprietaria del negozio di moda alla fine della sesta stagione. E’ ipotizzabile una sua presa del comando con prese di decisione che potrebbero sconvolgere la situazione. Non resta che attendere i nuovi episodi e i possibili sviluppi.