“Viviamo in palazzi separati”, Sonia Bruganelli svela un segreto: il rapporto con Paolo Bonolis

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli stanno facendo molto parlare di loro negli ultimi tempi, adesso arriva una nuova rivelazione

Da un lato chi a Mediaset ci vive da sempre, dall’altro chi ci è approdata da poco nei panni di opinionista del GF Vip, confermata per il secondo anno di seguito, della loro intimità prima di allora non si sapeva granché.

Una lunga intervista del Corriere della Sera a cura di Elvira Serra vede protagonista Sonia Bruganelli prossima al suo ruolo da opinionista al GF Vip per il secondo anno. Quella poltrona evidentemente le piace, nonostante i battibecchi con Alfonso Signorini e la promessa di non tornare più: “Mi aveva tolto la parola di malo modo. Quel litigio ci ha avvicinato. Ho scoperto una persona simile a me: ha una fragilità nascosta dall’essere eccentrico, sembra spietato, ma è un tenerone. Ora è diverso. Sarò con Orietta Berti: l’ammiro e la stimo, non si prende sul serio, come me”.

Non solo di lavoro, ma anche di famiglia, Sonia Bruganelli ha avuto modo di raccontare anche dell’uscita da casa di suo figlio Davide, ingaggiato dalla Triestina: “Alla presentazione della squadra c’eravamo io e la nonna. Ero molto felice, è una cosa che lui ha sempre desiderato. E poi ho pensato a mio padre, Massimo, ex calciatore e allenatore dei portieri della Lazio. Fin da quando Davide aveva un anno è stato lui a seguirlo nel calcio. Trieste è l’ultima città che ha visto, due giorni prima di morire: non riesco a non vederci un collegamento”.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis non condividono lo stesso letto: la confessione

Lungo l’intervista al Corriere della Sera, Sonia Bruganelli ha avuto modo di approfondire anche il suo rapporto con Paolo Bonolis: “Dormire in camere separate è un segno di civiltà! Comunque noi adesso andiamo oltre: sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con Adele. Silvia resta con lui”.

Alla giusta domanda se la coppia è ancora tale a tutti gli effetti, l’opinionista risponde: “Certo! Ma in palazzi diversi, comunicanti da una doppia porta sul terrazzo. È il segreto per restare insieme tutta la vita”.