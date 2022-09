Iliad senza rivali: l’ultima offerta è semplicemente straordinaria. La compagnia telefonica francese ne ha tirata fuori un’altra delle sue

Un numero spaventoso di Giga internet ad un prezzo davvero basso. Arriva la 150 Mobile, a soli 9,99 euro al mese. Il tutto con la connessione a 5G di velocità, come il meglio della concorrenza.

Rimanere al passo con le offerte Iliad è davvero difficile per i competitor del mondo della telefonia mobile. A dire il vero anche dal punto di vista della connessione fissa, con la fibra da casa, la compagnia francese ha compiuto passi in avanti davvero grandiosi. Le ultime promozioni, oltre a rimanere molto vantaggiose dal punto di vista economico hanno visto accrescere a dismisura la qualità del servizio. Gli standard sono praticamente paragonabili ai leader del settore, con anche una discreta assistenza (solito tallone d’Achille delle low cost). Perchè tutto questo? semplice perchè viene applicato anche in Italia lo stesso modello che ha sbaragliato la concorrenza pure in Francia. Aumentare a dismisura il numero di clienti potendo permettersi prezzi più bassi. In ordine temporale, l’ultima offerta che sta conquistando gli utenti è la 150 Giga Mobile.

Iliad spiazza tutti, arriva la 150 Giga: un’offerta senza precedenti in 5G

La promozione clamorosa proposta da Iliad prevede una base di 150 Giga di connessione internet al mese, alla velocità dell’innovativo 5G.

Il tutto si può ottenere ad un prezzo stracciato di 9,99 euro al mese. La velocità della nuova tecnologia di connessione è davvero rivoluzionaria. Iliad l’ha così definita: “Si tratta della quinta generazione di reti di telefonia mobile, che migliora le performance in velocità e reattività grazie all’intelligenza di gestione. Il 5G dà alla rete mobile la possibilità di adeguarsi alle esigenze degli utenti e agli utilizzi che questi fanno della connessione rafforzando così l’efficienza economica ed ecologica. Con il 5G è possibile raggiungere velocità di download fino a 855 Mbps”.

Poi entrando nello specifico si aggiunge: “Da segnalare l’importante impatto ambientale, visto che si tratta di una tecnologia eco-efficiente che può garantire un maggior flusso di dati mobili in circolazione con un minore consumo energetico. Il 5G è la prima tecnica che sfrutta apparecchiature mobili cosiddette eco-progettate green by design, vale a dire che integrano le questioni energetiche già in fase di progettazione”.